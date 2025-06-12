Токаев поздравил Путина с Днем России

Россия,Президент
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Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с государственным праздником – Днем России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества, – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.

#Токаев #Россия #поздравление #Путин

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