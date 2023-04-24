Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Планируется, что 5 мая президент – верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане военного парада ко Дню Победы не будет.