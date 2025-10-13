Токаев принял членов Парламентской группы дружбы «Швейцария – Казахстан»

Президент,Европа
140

В ходе встречи Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение многолетним отношениям со Швейцарией, являющейся проверенным временем и надежным партнером нашей страны в Европе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем официальном визите в Швейцарию в 2021 году, который заложил прочную основу для укрепления партнерства между двумя странами.

Президент подчеркнул, что поездка представительной делегации швейцарских депутатов подтверждает обоюдное стремление к дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия.

Была отмечена важная роль парламентской дипломатии в укреплении взаимопонимания и наращивании двустороннего сотрудничества.

В свою очередь координатор Парламентской группы дружбы «Швейцария – Казахстан» Филиппо Ломбарди выразил благодарность Главе нашего государства за теплый прием и подчеркнул заинтересованность швейцарской стороны в расширении партнерских связей и реализации совместных инициатив.

В ходе встречи обсуждены перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества между Астаной и Берном, а также вопросы координации усилий в рамках международных организаций.

 

#Парламент #Токаев #Швейцария #Дружба

Популярное

Все
Конфликт на границе Афганистана и Пакистана нарастает
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Ержан Ашикбаев назначен первым заместителем министра иностранных дел
MTV уходит из Европы
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Исторический монастырь XVII века сгорел в Италии
Казахстанский теннисист выиграл турнир в Южной Корее
Нуржан Кельбуганов возглавил комитет в Минтранспорта
Всемирный конгресс по инклюзивному образованию пройдет в Казахстане
В СКО начали бетонировать дамбы
МВД не поддержало идею Минздрава по лечению алкоголизма
Павлодарцев оштрафовали за катание на сноуборде по городу
Токаев принял членов Парламентской группы дружбы «Швейцария – Казахстан»
Финпирамида S-Group выманила у жителей Кокшетау около 140 млн тенге
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Исторический монастырь XVII века сгорел в Италии
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
MTV уходит из Европы
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]