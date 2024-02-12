Токаев принял главу ЕАБР

Президент, Банки и финансы
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Президент Касым-Жомарт принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы ЕАБР и планах на предстоящий период. Как сообщил Николай Подгузов, второй год подряд инвестиции Евразийского банка развития в экономику Казахстана ежегодно превышают 1 млрд долларов.

Главе государства было доложено, что годовой объем инвестиций банка за 2022-2023 годы суммарно составил 4,2 млрд долларов, что почти в 1,5 раза превзошло утвержденный Стратегией 2022-2026 план. При этом доля казахстанских проектов в портфеле банка продолжает расти. По итогам 2023 года она составила 59%.

Президенту была представлена информация, что сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает 3,5 млрд долларов. Инвестиции предполагается вкладывать прежде всего в такие стратегически важные отрасли, как транспортная инфраструктура, тепловая энергетика, возобновляемые источники энергии, промышленность, агропромышленный комплекс и водные ресурсы.

Как рассказал Николай Подгузов, в текущем году ЕАБР намерен содействовать развитию финансового рынка Казахстана и внедрению новых инструментов для финансирования инфраструктурных проектов.

Председатель ЕАБР также представил Касым-Жомарту Токаеву результаты исследований в области водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Банк намерен содействовать становлению Казахстана в качестве драйвера рационального использования водных ресурсов и готов направить грантовые средства в размере до 10 млн долларов на развитие региональных центров экспертизы по водосберегающим и энергоэффективным технологиям и до 400 млн долларов – на проекты, нацеленные на внедрение цифровых технологий водоучета, капитальной лазерной планировки орошаемых земель и создание регионального производственно-сервисного кластера по выпуску современного ирригационного оборудования.

Глава государства приветствовал проведение летом текущего года в Алматы годового собрания ЕАБР и делового форума, в повестку которого войдут такие вопросы, как водно-энергетический комплекс Центральной Азии, развитие транспортного каркаса и финансовых инструментов. Президент также подчеркнул важность поддерживаемых банком инфраструктурных проектов в Казахстане.

#Токаев #встреча #доклад #Евразийский банк

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