Токаев принял главу Минздрава

Фото: Акорда

Акмарал Альназарова доложила о работе ведомства и планах по дальнейшему развитию системы здравоохранения, сообщила о том, что на текущий момент показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 75 лет. С начала года снижены показатели заболеваемости по 21 инфекции, в том числе коронавирусной.

Продолжается работа по проведению вакцинации и профилактических мероприятий. По ее словам, особое внимание уделяется повышению качества и доступности медицинских услуг. Пересматриваются подходы к организации первичной и стационарной медицинской помощи, обновляются стандарты диагностики и лечения, укрепляется кадровый потенциал отрасли, обеспечивается эффективность и прозрачность системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, разрабатываются и внедряются современные цифровые технологии для повышения уровня эффективности работы медицинских учреждений, а также для улучшения контроля за системой ОСМС.

Министр проинформировала о стратегических планах по развитию инфраструктуры здравоохранения на 2025-2030 годы, включающие строительство новых медицинских объектов и дальнейшее повышение качества медицинских услуг.

В рамках принятой Концепции планируется реализация 34 якорных проектов, направленных на построение оптимальной и эффективной сети организаций здравоохранения.

В завершение встречи глава государства отметил необходимость продолжения работы по снижению показателей материнской и младенческой смертности. Наряду с этим президент поставил задачи по качественной перестройке системы здравоохранения с акцентом на пациентоориентированность оказания медицинской помощи. Также была отмечена необходимость обеспечить прозрачность и эффективность выделяемых средств, в том числе на лекарственное обеспечение.