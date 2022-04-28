Токаев принял участие в выборах депутата Мажилиса от АНК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXX сессии Ассамблеи народа Казахстана и проголосовал на выборах депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого от АНК, вместо выбывшего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

После голосования Президент провел короткую беседу с доверенными лицами кандидатов в депутаты. Он отметил, что в связи с предстоящим принятием поправок в Конституцию голосование в таком формате проходит в последний раз.

«Но Ассамблея народа Казахстана будет надлежащим образом представлена в нашем Парламенте», — подчеркнул Глава государства.

Ранее в Послании Президент предложил внести изменения в Основной закон, согласно которым квота АНК переносится из Мажилиса в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов.