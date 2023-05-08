Токаев присвоил ветеранам  звание "Халық қаһарманы"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил ветеранам Великой Отечественной войны и труда Абдыгали Каймолдину и Ивану Гапичу звание "Халық қаһарманы", передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото: pobedarf.ru

Указом главы государства за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой Звезды и ордена "Отан" Абдыгали Каймолдину.

Абдыгали Каймолдин родился 30 июня 1921 года в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области.

Был призван в армию в июне 1941-го. С 1941-го по 9 мая 1945 года воевал в составе Сталинградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. Демобилизовался в июне 1946 года.

После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах. Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем – в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 год работал секретарем парткома совхоза "Турксиб", откуда ушел на заслуженный отдых.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны І степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".

Также указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" участнику парада Победы Гапичу Ивану Степановичу.

Он родился 2 февраля 1923 года в городе Акмолинске. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Пройдя всю войну, участвовал в боевых операциях отряда, громившего фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавшего склады с боеприпасами и продовольствием.

Награжден орденами Красной Звезды и Славы ІІІ степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры", медалями "За безупречную службу" І, ІІ, ІІІ степени, орденом "Құрмет", орденом "Даңқ" ІІ степени. Почетный гражданин Западно-Казахстанской области. Участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.