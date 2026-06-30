Токаев рассказал, какие задачи стоят перед новым Курултаем

Президент

Вновь избранным депутатам предстоит по-новому подойти к нормотворчеству

Фото: Акорда

Глава государства рассказал, какие задачи стоят перед новым Курултаем, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

"Курултаю предстоит ликвидировать все препятствия в виде бюрократических процедур, повысить скорость и качество законотворчества, организовать эффективную деятельность квалифицированных экспертов и консультантов.   В эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта Курултаю придется работать в ускоренном темпе для оперативной адаптации национального законодательства к стремительно меняющимся реалиям в цифровой матрице.   Это критически важная задача, поскольку она будет определять готовность Казахстана к участию в глобальной конкуренции", - сказал он на совместном заседании Палат Парламента.

Президент выразил надежду, что Курултай сможет стать ведущим фактором технологического прогресса. На первом заседании рабочей группы по парламентской реформе в октябре прошлого года Президентом поднимался вопрос о внедрении полноформатной системы e-Parliament. Если по уровню развития e-Government Казахстан в глобальных рейтингах уже входит в мировой Топ-25, то становление и развитие Электронного Парламента потребует серьезных усилий.  

По словам Токаева, вновь избранным депутатам предстоит по-новому подойти к нормотворчеству с опорой на прогнозную аналитику, моделирование экономических последствий и социальных рисков с помощью управления Большими данными.

"Важные законопроекты следует выносить на дискуссии с участием экспертов и ответственных активистов. При этом необходимо использовать цифровые инструменты, что позволит значительно расширить количество участников дискуссий, превратить их в по-настоящему общественные дебаты. Курултай призван стать платформой для открытого общенационального диалога, мгновенно реагируя на актуальные вопросы, волнующие общество.   Это означает, что необходимо в первую очередь учитывать конкретные запросы граждан, отдавая поручения государственным органам в рамках конкретных нормативно-правовых актов", - добавил он.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что в обновленном балансе ветвей власти Президент сохранил свою ключевую роль как символа Независимости и единства государства, гаранта соблюдения Конституции, законных прав и свобод граждан.  

"Казахстан остается президентской республикой, где Президент является главным должностным лицом государства, Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил, назначает на должности руководителей всех правоохранительных органов, определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, представляет наше государство на международной арене", - сказал Глава государства.

#президент #задачи #Купултай

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