Токаев уволил экс-министра обороны из Вооруженных Сил

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Бывший министр обороны Республики Казахстан Сакен Жасузаков уволен из системы Вооруженных Сил, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Распоряжением Главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами:
1. Бывший Министр обороны Республики Казахстан Жасузаков Сакен Адилханович уволен из системы Вооруженных Сил Республики Казахстан.
2. Объявлены строгие выговоры:
Бектанову Мурату Карибаевичу – первому заместителю министра обороны Республики Казахстан – начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;
Майкееву Мурату Жалеловичу – бывшему первому заместителю министра обороны Республики Казахстан – начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;
Жанжуменову Талгату Женисовичу – бывшему заместителю министра обороны Республики Казахстан.