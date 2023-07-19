Токаев встретился с наследным принцем Кувейта в Джидде

Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах выразил готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Эль-Кувейтом.
На полях первого Саммита «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Государства Кувейт шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом. По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и готов придать новый импульс взаимодействию по всем приоритетным направлениям.
Наследный принц Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Эль-Кувейтом, подчеркнул наличие огромного потенциала для развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного, туристического сотрудничества.