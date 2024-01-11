Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили на юге Казахстана

В ТОО «СОМЭ» МЧС сообщили, что на территории Афганистана произошло землетрясение. Ощутимость в Жамбылской области и Шымкенте составила 2 балла, передает Kazpravda.kz

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Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 января, в 15 часов 20 минут 32 секунды зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 856 км на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.

Ощутимость для жителей Шымкента и Жамбылской области составила 2 балла.

В пабликах некоторые жители Тараза пишут, что почувствовали толчки, другие же не заметили никаких колебаний. В шымкентских - аналогично.