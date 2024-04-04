Торговую точку оштрафовали за продажу смарт-часов без декларации в СКО

Общество
137
Гульмира Кунапия
корреспондент

Реализаторы заплатят в бюджет более 350 тысяч тенге штрафа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет техрегулирования и метрологии

Фото: freepik.com

По результатам проверки департамента комитета технического регулирования и метрологии по СКО, смарт-часы в одной из торговых точек Mobile Store в Петропавловске не имели необходимой декларации.

Согласно требованиям техрегламента «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования.

«Данный документ содержит допустимые нормы опасных веществ: свинец 0,1%; ртуть 0,1%; кадмий 0,01%; шестивалентный хром 0,1%; полибромированные дифенилы 0,1%; полибромированные дифенилэфиры 0,1%.

То есть отсутствие декларации потенциально несет риск превышения данных показателей, нанесения вреда здоровью человека», – заключили эксперты. 

Помимо этого, «Умный гаджет» не соответствовал функциональным характеристикам, заявленным продавцом, а именно отсутствовала возможность установки приложений. Также не было информации на государственном и русском языках.

«В отношении субъекта предпринимательства было возбуждено адмпроизводство по части 1 статьи 415 КоАП, вынесено предписание об устранении нарушений, постановление о запрете выпуска в обращение продукции и наложен штраф в сумме 359 970 тенге», – добавили в комитете. 

#проверка #СКО #штраф #декларация #техрегламент #смарт-часы

Популярное

Все
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Бездомные животные снова под прицелом
Карабахская порода лошадей примет участие в марафоне-байге «Ұлы дала жорығы»
Мирный атом: решение проблемы энергодефицита и углеродная нейтральность
За два последних года в Акмолинской области передано в госсобственность более полумиллиона гектаров различных сельхозугодий
30 тонн продовольствия и одежды отправили жители Туркестанской области
Обстановка остается стабильно напряженной
Читающий человек снова должен стать модным
От вас нужно большое сердце, всему остальному научат
Умная дипломатия и деловая хватка Центральной Азии
Большой рывок глобального юга
Вандализм не должен быть нормой
Тех, кто посвятил жизнь ратной службе, мы называем патриотами
Казахстанские атлеты и параатлеты продолжают брать лицензии в Париж-2024
Удивительный мир Клайдаса Навицкаса, вырезанный из бумаги
Выставка «Infinity⁄Бесконечность» приглашает совершить необычное путешествие
Ученые ЕАЭС, объединяйтесь!
Более 10 000 человек ограничили себя от участия в азартных играх
Женская лига впервые стартует в Казахстане
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Приостановлена работа пункта пропуска «Желкуар»
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Париж еще узнает... Не количеством, а качеством собираются брать награды динамовцы
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Нефтедобывающая NCOC выплатила 12,4 млрд тенге за вред экологии
В Уральске жент готовят по авторской технологии
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

Около 1,4 тыс. рекламных вывесок демонтировали с начала год…
Госуслуга по возмещению затрат на обучение на дому детей с …
Вандализм не должен быть нормой
От вас нужно большое сердце, всему остальному научат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]