Торговую точку оштрафовали за продажу смарт-часов без декларации в СКО

Реализаторы заплатят в бюджет более 350 тысяч тенге штрафа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет техрегулирования и метрологии

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По результатам проверки департамента комитета технического регулирования и метрологии по СКО, смарт-часы в одной из торговых точек Mobile Store в Петропавловске не имели необходимой декларации.

Согласно требованиям техрегламента «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования.

«Данный документ содержит допустимые нормы опасных веществ: свинец 0,1%; ртуть 0,1%; кадмий 0,01%; шестивалентный хром 0,1%; полибромированные дифенилы 0,1%; полибромированные дифенилэфиры 0,1%. То есть отсутствие декларации потенциально несет риск превышения данных показателей, нанесения вреда здоровью человека» , – заключили эксперты.

Помимо этого, «Умный гаджет» не соответствовал функциональным характеристикам, заявленным продавцом, а именно отсутствовала возможность установки приложений. Также не было информации на государственном и русском языках.