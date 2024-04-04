Торговую точку оштрафовали за продажу смарт-часов без декларации в СКО

Реализаторы заплатят в бюджет более 350 тысяч тенге штрафа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет техрегулирования и метрологии
По результатам проверки департамента комитета технического регулирования и метрологии по СКО, смарт-часы в одной из торговых точек Mobile Store в Петропавловске не имели необходимой декларации.
Согласно требованиям техрегламента «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования.
«Данный документ содержит допустимые нормы опасных веществ: свинец 0,1%; ртуть 0,1%; кадмий 0,01%; шестивалентный хром 0,1%; полибромированные дифенилы 0,1%; полибромированные дифенилэфиры 0,1%.
То есть отсутствие декларации потенциально несет риск превышения данных показателей, нанесения вреда здоровью человека», – заключили эксперты.
Помимо этого, «Умный гаджет» не соответствовал функциональным характеристикам, заявленным продавцом, а именно отсутствовала возможность установки приложений. Также не было информации на государственном и русском языках.
«В отношении субъекта предпринимательства было возбуждено адмпроизводство по части 1 статьи 415 КоАП, вынесено предписание об устранении нарушений, постановление о запрете выпуска в обращение продукции и наложен штраф в сумме 359 970 тенге», – добавили в комитете.