Торговый центр залило водой после ливня в Астане

Столица, Погода
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Дана Аменова
Корреспондент

Видео с места события очевидцы распространили в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В одном из столичных торговых центров протекла крыша, затопив первый этаж здания. Посетители оказались в непростой ситуации из-за капризов погоды, так как долгое время не могли выйти из здания.

После просмотра видеоролика фолловеры предлагают разные способы решения проблемы, возникшей из-за некачественного строительства.  

«Везде воруют! Чувствую, скоро будут сдувать наши здания! Водопад, что вам не нравится? В Сингапурском аэропорту это достопримечательность», – гласят гневные комментарии.

Напомним, сильный дождь сегодня обрушился на столицу, что привело к транпортному коллапсу.

 

#Астана #вода #ливень #торговый центр

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