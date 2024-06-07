Торговый центр залило водой после ливня в Астане

Фото: Kazpravda.kz

В одном из столичных торговых центров протекла крыша, затопив первый этаж здания. Посетители оказались в непростой ситуации из-за капризов погоды, так как долгое время не могли выйти из здания.

После просмотра видеоролика фолловеры предлагают разные способы решения проблемы, возникшей из-за некачественного строительства.

«Везде воруют! Чувствую, скоро будут сдувать наши здания! Водопад, что вам не нравится? В Сингапурском аэропорту это достопримечательность», – гласят гневные комментарии.

Напомним, сильный дождь сегодня обрушился на столицу, что привело к транпортному коллапсу.