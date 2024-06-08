Тракторист оштрафован за поджог на территории «Семей орманы»

Фото: МЧС РК

За возгорание на территории «Семей орманы» привлечен к ответственности житель области Абай.

В противопожарную службу области Абай поступило сообщение, что на территории центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР «Семей орманы» произошло возгорание лесопокрытой зоны.

«На место выехали сотрудники ГЛПР «Семей орманы», а также силы и средства ДЧС региона. По прибытию лесников установлено, что горела сухая трава на общей площади 0,03 га. В ходе розыскных мероприятий было установлено виновное лицо», - сообщили в МЧС.

Владелец трактора привлечен к адмответственности и оштрафован на сумму свыше 184 тыс. тенге.