Тракторист оштрафован за поджог на территории «Семей орманы»

Происшествия
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Горела сухая трава на площади 0,03 га, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

За возгорание на территории «Семей орманы» привлечен к ответственности житель области Абай.

В противопожарную службу области Абай поступило сообщение, что на территории центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР «Семей орманы» произошло возгорание лесопокрытой зоны.

«На место выехали сотрудники ГЛПР «Семей орманы», а также силы и средства ДЧС региона. По прибытию лесников установлено, что горела сухая трава на общей площади 0,03 га. В ходе розыскных мероприятий было установлено виновное лицо», - сообщили в МЧС.

Владелец трактора привлечен к адмответственности и оштрафован на сумму свыше 184 тыс. тенге.

#область Абай #штраф #возгорание #Семей орманы

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