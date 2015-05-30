Свежий выпуск Тракторы из «Бадама» Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Предполагается, что завод запустят уже в середине лета, а к 2017 году мощность производства достигнет 3,5 тыс. машин в год. «Это наш первый проект, который реализуется совместно с южнокорейской компанией Daedong, – говорит управляющий директор казахско-турецкой индустриальной зоны «Бадам» Максат Ескендир. – На заводе будут трудоустроены 400 человек. Экономический договор «Новая синергия» был подписан между Казахстаном и Турцией в 2012 году. Совместная промышленная зона построена с участием турецкого капитала».

Сейчас на предприятии полным ходом идет подготовка к запуску, продолжаются пусконаладочные работы и подбор персонала. Стоимость проекта – 40 млн долларов. В общей сложности в индустриальной зоне «Бадам» Ордабасинского района реализуется 17 инвестиционных проектов. Ее общая площадь составляет 205 гектар, 50 из них входят в казахско-турецкую зону. Кроме сельскохозяйственной техники здесь намерены выпускать медицинские шприцы, стальные трубы, мягкую и офисную мебель и прочее. Общая стоимость проектов исчисляется 72 млрд тенге.



