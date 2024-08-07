Трамп даст интервью Маску

В мире , США
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Информации о формате и темах грядущей беседы Трампа и Маска пока не приводится

Фото: thespeceway.info

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что в понедельник даст интервью Илону Маску, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«В понедельник вечером у меня будет большое интервью с Илоном Маском», - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Информации о формате и темах грядущей беседы Трампа и Маска пока не приводится

Помимо этого Трамп заявил, что благодаря его интервью в минувший понедельник стримеру Эдину Россу стриминговая площадка Kick побила рекорд по просмотрам.

В июле Маск опубликовал в X (ранее Twitter) заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.

Также ранее стало известно, что Трамп планирует провести дебаты с Харрис 4 сентября на площадке Fox News.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

#Трамп #интервью #Маск

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