Трамп обложил пошлинами необитаемые острова

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Речь идет об островах Херд и Макдональд

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Они находятся в Индийском океане недалеко от Антарктиды и считаются внешними территориями Австралии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

В 1997 году острова были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В среду, 2 апреля, Дональд Трамп представил публике таблицу, в которой были указаны страны и размер пошлин. Размер пошлин на импорт из Казахстана он поднял до 27 процентов.

Пошлины затронут ряд стран СНГ. Кроме того, тарифы вводятся для Молдавии (31%), Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Монголии, Кыргызстана и Таджикистана (по 10%).

 

#США #пошлины #Трамп #экспорт #тарифы #острова

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