Трансформация и адаптация СВМДА

Политика
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Ануар Калмыков

Совет министров СВМДА на заседании в Нью-Йорке готовится принять «дорожную карту» трансформации совещания.

Неформальное заседание Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) состоится в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча пройдет под председательством заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу, поскольку Казахстан является действующим председателем СВМДА с 2020 года.

Генеральный секретарь СВМДА посол Кайрат Сарыбай представит доклад о текущей деятельности совещания.

Ожидается, что на встрече 21 сентяб­ря Совет министров одобрит «Дорожную карту трансформации СВМДА», в которой изложены восемь конкретных областей реформ, направленных на укрепление этой паназиатской организации и адаптацию СВМДА к новой глобальной роли Азии. Процесс постепенной трансформации был запущен решением шестого Саммита СВМДА в Астане в октябре 2022 года, в год 30-летия инициативы по созданию организации, которая была выдвинута Казахстаном в ООН в 1992-м.

«Дорожная карта» будет служить структурированной повесткой дня и руководящим документом для процесса трансформации с открытым и неисчерпывающим перечнем вопросов для обсуждения и принятия решений, таких как разработка устава организации, поиск новых сфер сотрудничества в рамках СВМДА, бюджетная и кадровая реформа и других.

На заседании также предполагается обсудить перспективы дальнейшего институционального развития СВМДА, первые практические шаги на пути трансформации совещания и другие важные вопросы текущей повестки дня.

Министры также примут Заявление о продвижении добровольчества в интересах устойчивого развития, отражающее сильный политический импульс к совершенно новому направлению деятельности СВМДА по поддержке и поощрению активного вовлечения граждан в волонтерскую деятельность, особенно среди молодежи.

#заседание #дорожная карта #доклад #СВМДА #Нью-Йорк

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