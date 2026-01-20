Президент: В срочном порядке следует дать точную оценку гидропотенциалу страны

Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в Кызылорде на V заседании Национального курултая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Важный резерв обеспечения надежности энергетической системы - это водные ресурсы страны. Их потенциал должным образом не используется. Откровенно говоря, работа на этом важнейшем участке запущена. В срочном порядке следует дать точную оценку фактическому гидропотенциалу страны, потому что прежние данные еще советского периода давно устарели. Нужно подготовить достоверную карту водно-энергетических ресурсов Казахстана. Время не ждет. Подготовка указанных документов не должна стать препятствием ускоренного развития гидроэнергетики», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, Правительству и Фонду «Самрук-Казына» следует решить вопрос о передаче гидротехнических объектов в доверительное управление в целях повышения их эффективности.   

Пристального внимания к себе требует и транспортно-логистический комплекс, без должного развития которого невозможен устойчивый рост экономики.

«Казахстан обладает огромным транзитным потенциалом, но над его полным раскрытием предстоит основательно потрудиться», - сказал Президент Токаев.

В стране развернута масштабная работа: возводятся и ремонтируются тысячи километров автомобильных и железных дорог, устраняются «узкие места» на главных направлениях, модернизируются и строятся вокзалы, морские, воздушные и сухие порты, развиваются мультимодальные перевозки.

«Наряду с автомобильными трассами следует продолжить работу над расширением и укреплением железнодорожной инфраструктуры, что важно для усиления транспортной связанности. Запуск движения по вторым путям участка «Достык – Мойынты» в прошлом году, а также завершение строительства обводной линии вокруг Алматы значительно укрепили транзитный статус страны. В этом году будут построены железнодорожные линии «Кызылжар – Мойынты» и «Дарбаза – Мактаарал», а также модернизированы участки «Алтынколь – Жетыген» и «Жезказган – Сексеул», - сказал Президент.

Особое значение для Казахстана имеет развитие воздушных путей сообщения.

По словам Президента, нужно запускать новые международные рейсы. Это вопрос не только экономики, но и статуса Казахстана как открытого общества, в котором граждане пользуются свободой передвижения по всему миру.

«По нашей территории проходят более десятка международных маршрутов, это положительная тенденция, которую надо всячески стимулировать. Именно сейчас Казахстан должен заявить о себе как международный транзитно-транспортный узел», - подчеркнул Глава государства.

#Казахстан #Токаев #транспорт #логистика

