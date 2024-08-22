Требований немного, но они непреложны

Экономика
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Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Семь лицензированных ХПП действуют в Актюбинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уборочная страда с каждым днем набирает обороты и торопит с решением дальнейшей судьбы продукции, выращенной на полях и в огородах. То ли она будет сразу продана, то ли отправится на хранение. Начнем с зерна.

Лицензированных хлебоприем­ных предприятий, то есть имею­щих право выдавать зерновые расписки, в регионе, как уже было упомянуто выше, семь. Три из них расположены в Актобе, остальные – в зерносею­щих районах: Айтекебийском, Каргалинском, Мартукском и Хромтауском. Общая их емкость хранения – 381 тыс. тонн зерна.

– На сегодня здесь практичес­ки полностью подтверждена готовность к приему нового урожая. Элеваторов прежде было больше, но некоторые из них по разным причинам закрылись. К примеру, в Мугалжарском районе в последние годы прак­тически не сеют зерновых, там осталось одно складское помещение, которое может принимать зерно, но без права выдачи зерновых расписок, – обрисовал ситуацию заместитель руководителя управления сельского хозяйства Асылхан Абтиев.

Несколько дней назад управление организовало встречу владельцев ХПП и аграрных товаропроизводителей, поэтому он владеет полной информацией по обсуж­даемой теме.

Самый «свежий» и самый крупный мелькомбинат – Новоальжанский, остальные объекты хранения и переработки зерна построены еще в советскую пору. Зерновые инспекторы побывали на местах, провели проверку по заявкам. Требований немного, но они непреложны: территория ХПП должна быть полностью очищена, журналы прошнурованы, специалисты обучены. В обязательном порядке каждый год проводится поверка приборов учета, весов, также обследуются зерносушилки, силосы, подъездные железнодорожные пути.

И только после официального подтверждения готовности объекта возможен прием зерна нового урожая для хранения или закупа. В этом году первым добро получил уже упомянутый Новоальжанский мелькомбинат, а также ТОО «Мартукский элеватор» и «Одак ЛТД».

– Собственники сами заинтересованы в соблюдении всех квалификационных требований. Если им сдали зерно, то они несут полную ответственность за него и должны вернуть владельцу его в том виде, в котором приняли на хранение. Одно из главных технологических требований – не более 14 процентов влажности в помещении, иначе зерно начнет перегреваться, – объясняет детали заместитель главы сельхозуправления региона.

В области есть еще 138 складских помещений, принадлежащих сельскохозяйственным формированиям, общей емкостью почти 304 тыс. тонн. Максимальное их количество в Каргалинском районе – 34, в Айтекебийском – 24, в Хобдинском – 23, в остальных по 8–12. В среднем одно крупное хозяйство может хранить у себя около 10 тыс. тонн зерна.

В отличие от ХПП, складские помещения более современны и постоянно обновляются. Чаще здесь практикуют ангары из профнастила. Перекрывают крыши, обновляют оборудование. Если на содержание элеваторов требуются солидные суммы, то склады модернизировать проще. Главное требование – защищенность от осадков.

– Общая емкость для приема урожая в области составляет 685 тысяч тонн. Так как валовой сбор зерна у нас составляет в среднем 400–500 тысяч тонн, то имеющегося объема для хранения хватит. Проблем в этом плане нет. Полной загруженности зернохранилищ не будет, в среднем до 80 процентов, так как ряд хозяйств отдает зерно трейдерам, а те отправляют его на экспорт. Зерно должно быть постоянно в движении. Некоторые крестьянские хозяйства продают урожай сразу из-под комбайна, – добавил Асылхан Абтиев.

На начало уборочной страды на хранении у хлебоприемных предприятий находилось 64 тыс. тонн зерна, загруженность составила 17%. Также из зерна нового урожая на элеватор ТОО «АltynBidai LTD» принято 704 тонны озимой пшеницы. С начала года отгружено с элеваторов 66,2 тыс. тонн зерна. Из них 57,5 тыс. тонн пшеницы и 4,8 тыс. тонн ячменя экспортировано в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Турцию, Италию.

Если говорить о проблемах, то вспоминается осень прошлого года. Она выдалась дождливой, элеваторы отказывались принимать влажное зерно. Помня об этом и идя на опережение, управление сельского хозяйства нынче организовало совещание, на которое пригласило руководителей элеваторов, переработчиков зерна и представителей хозяйств.

Одним из его итогов стала договоренность: элеваторы в период уборочной кампании будут принимать зерно до полуночи, хотя первоначально были предложения до восьми часов вечера. При этом хлеборобы не должны злоупотреблять такой уступкой и не тянуть с доставкой зерна, а заранее предупреждать об отправленном грузе, чтобы к моменту его прибытия на месте были лаборанты, рабочие. Ведь за переработку людям надо платить.

К слову, посевы нынче в хорошем состоянии. Прогнозируемая средняя урожайность составляет 10–11 центнеров на круг. Первыми к уборке осенних культур и ячменя в третьей декаде июля выборочно приступили хозяйства в Алгинском, Хобдинском, Мартукском, Мугалжарском и Темирском районах.

Тема хранилищ актуальна также для картофеля и овощей. В регионе имеется 29 овощехранилищ суммарной вместимостью 38 тыс. тонн. Из них 19 хранилищ на 26 тыс. тонн более современные, имеют климат-контроль, вентиляцию, обновленное холодильное оборудование. Расположены они на базе товариществ «Пригородное», «Елимай» Еламан, «Актеп», «Арман», в основном на окраинах Актобе и в пригородных хозяйствах Каргалинского района. Ближе к рынкам сбыта.

– Перед нами стоит задача увеличить число овощехранилищ, оснащенных современным оборудованием, чтобы овощи хранились не по полгода, а от урожая до урожая. Есть о чем задуматься тем, у кого склады лишь с естественной вентиляцией, – отмечает эксперт.

По его словам, актюбинцы готовы к тому, чтобы перенять опыт североказахстанцев. Желающим строить новые хранилища для картофеля и овощей предлагают воспользоваться льготным кредитом. Это хороший стимул, когда государство через АО «Аграрная кредитная корпорация» субсидирует 25% от вложенных затрат.

#сельское хозяйство #урожай #зерновые #ХПП #хранилища

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