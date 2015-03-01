Тренер российской сборной по бобслею скончался на чемпионате мира

Спорт
Старший тренер сборной России по бобслею Александр Щегловский в субботу вечером скоропостижно скончался в немецком Винтерберге, где проходит чемпионат мира по бобслею и скелетону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Р-Спорт".
Наставник почувствовал себя плохо во время спуска по трассе после вечерней тренировки и упал. Врач, прибежавший к месту трагедии через несколько минут, констатировал смерть.
По данным Лента.ру, Александр Щегловский был мастером спорта СССР по бобслею, а также чемпионом Союза по американскому футболу. В 2006 году он возглавил сборную Москвы по бобслею, а с 2007 работал в национальной команде.
Чемпионат мира в Германии пройдет с 26 февраля по 8 марта. В его рамках будут разыграны награды в трех бобслейных и двух скелетонных дисциплинах, а также в командной гонке.
Наставник почувствовал себя плохо во время спуска по трассе после вечерней тренировки и упал. Врач, прибежавший к месту трагедии через несколько минут, констатировал смерть.
По данным Лента.ру, Александр Щегловский был мастером спорта СССР по бобслею, а также чемпионом Союза по американскому футболу. В 2006 году он возглавил сборную Москвы по бобслею, а с 2007 работал в национальной команде.
Чемпионат мира в Германии пройдет с 26 февраля по 8 марта. В его рамках будут разыграны награды в трех бобслейных и двух скелетонных дисциплинах, а также в командной гонке.