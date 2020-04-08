Тренировки в новых условиях

Сборная нашей республики по конькобежному спорту креа­тивно подошла к вынужденным мерам в виде домашней самоизоляции и нашла способ начать свой подготовительный период. Спортсмены проводят так называемый сбор в режиме онлайн. Атлеты, находящиеся дома, одновременно включают свои электронные гаджеты и вместе выполняют целый комплекс упражнений. Благодаря видеоконференции можно наблюдать за каждым из членов команды, а потому, как говорится, «лентяи от ответственности не убегут» (сразу скажем, что наши спортсмены очень ответственные). При этом занимаются не только профессионалы, но и их семьи, особенно физкультура нравится детям. Как написал в комментариях под видео (их можно найти в Сети) один из пользователей: «На такие занятия можно смотреть вечно».

По словам главного тренера Дмитрия Бабенко, занятия проходят ежедневно и пока носят поддерживающий характер. Также в интервью Olympic.kz он отметил, что более интенсивная работа начнется в мае:

– Для нашего вида спорта настала пора подготовки к следую­щему сезону. К счастью, мы успели закончить сезон без срывов из-за пандемии, уже успели отдохнуть и восстановиться. Но, сидя дома и следуя установленным правилам нашей страны, мы нашли в данной ситуации способ готовиться в новых для нас условиях – в условиях онлайн-тренировок. Сейчас они также будут проходить 2 раза в день.

Так как мы очень часто используем велосипед в нашей подготовке, мы имеем отличную возможность с помощью специального оборудования использовать его в домашних условиях. Эти тренировки у нас будут проходить в утреннее время, а после обеда – уже непосредственно занятия в режиме реального времени. Они включают в себя специальные конькобежные упражнения, растяжку, йогу, упражнения на пресс и укрепление верхней части туловища с применением подручных средств-отягощений.

Тренировки будут носить статус ежедневных: велосипед до двух часов в день, общая физическая подготовка (также до двух часов).

Состав команды укомплектован, все ребята в строю и готовы приступить к новому сезону. Также хотел бы пожелать всем крепкого здоровья и следовать установленным государством правилам. А самое главное – поб­лагодарить всех тех, кто сейчас борется с пандемией, – рассказал Дмитрий Бабенко.