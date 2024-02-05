Причины роста детского насилия озвучили в МВД

Происшествия, Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По мнению полицейских, совершению насилия против детей способствуют усиливающаяся виртуализация социальной жизни и недостаточный контроль со стороны взрослых за ребенка в социальных сетях, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным начальника управления комитета адмполиции МВД Асета Оспанова, выступившего на еженедельном брифинге, такие преступления всегда вызывают особую тревогу. 

- Необходимо отметить, что почти треть правонарушений составляют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Согласно анализу, совершению насилия против них способствуют усиливающаяся виртуализация социальной жизни и недостаточный контроль со стороны взрослых за ребенка в социальных сетях, – заявил спикер.

Как он отметил, зачастую к этому приводят сложные семейные отношения, отсутствие доверительных отношений между родителем и ребенком, негативное влияние интернет-ресурсов и СМИ, девиантное поведение самих потерпевших и их правовой нигилизм. Контент в соцсетях наносит вред здоровью и развитию детей, формирует негативный стереотип поведения, полагают в МВД.

Дети не дают родителям свой телефон, запрещают проверять ссылки, которыми интересовался подросток.

– Согласно материалам уголовных дел подростки становятся жертвами сексуальных преступлений после знакомства в интернете и переписки через соцсети и мессенджеры. К сожалению, подростки знакомятся в интернете с сомнительными личностями, снимают квартиры и отмечают различные события, в большинстве случаев без контроля со стороны родителей, употребляют спиртные напитки либо наркотические вещества и в результате становятся жертвами преступлений, – рассказал Берик Оспанов. 

Из общего количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних около 30% совершены в результате добровольного вступления в половое сношение.

– В этой связи, мы принимаем меры по выявлению в сети Интернет противоправных ресурсов, которые могут создать предпосылки для совершения преступлений в отношении детей. Только за прошлый год выявлено свыше 20 тыс. интернет-ресурсов с противоправным содержанием, в том числе более 3,5 тыс. распространяющих порнографию, – отметил спикер.

Участковые инспекторы полиции ориентированы на выявление съемных квартир, которые несовершеннолетние снимают для проведения мероприятий с распитием алкогольных напитков. С арендодателями проводятся разъяснительные беседы по недопущению таких фактов, организовано взаимодействие с субъектами бизнеса с акцентом на оказание содействия для обеспечения безопасности детей.

Вместе с тем, в конце января в Мажилис внесли 2 законопроекта по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей. Поправки предусматривают ужесточение уголовной и адмответственности за преступления против несовершеннолетних.

– В вопросах защиты прав детей необходимы усилия не только полиции и госорганов, но и родительской общественности, – заключил представитель МВД.

#дети #соцсети #МВД #подростки #преступление #родители #профилактика

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