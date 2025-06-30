Экс-министра Марата Бекетаева приговорили к 9 годам заключения

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Подробности приговора озвучил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров

Фото: primeminister.kz

Марат Бекетаев осужден к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Kazpravda.kz

«Бекетаев осужден на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело в отношении экс-министра расследовалось по фактам мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности», – проинформировали в Антикоре.

Напомним, 21 октября 2023 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан экс-министр юстиции РК Марат Бекетаев. 22 октября с санкции суда Астаны его взяли под стражу на 2 месяца. 

Заместитель генпрокурора РК Асет Чиндалиев ранее высказался об аресте экс-министра юстиции Марата Бекетаева.

В марте 2025 года Антикор объявил о завершении расследования в отношении экс-министра юстиции. 

 

 

#приговор #экс-министр #Марат Бекетаев

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