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Марат Бекетаев осужден к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Kazpravda.kz

«Бекетаев осужден на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело в отношении экс-министра расследовалось по фактам мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности», – проинформировали в Антикоре.

Напомним, 21 октября 2023 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан экс-министр юстиции РК Марат Бекетаев. 22 октября с санкции суда Астаны его взяли под стражу на 2 месяца.

Заместитель генпрокурора РК Асет Чиндалиев ранее высказался об аресте экс-министра юстиции Марата Бекетаева.

В марте 2025 года Антикор объявил о завершении расследования в отношении экс-министра юстиции.