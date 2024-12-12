Третий рекорд установил Казахстан на ЧМ по плаванию

Казахстанские спортсмены продолжают обновлять рекорды страны на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия)

Фото: пресс-служба НОК РК

Пловцы из Казахстана установили новое высшее достижение в смешанной комбинированной эфстете 4 по 50 метров, сообщает Kazpravda.kz

Аделаида Пчелинцева, Адильбек Мусин, Глеб Коваленя, Ксения Игнатова показали на финише 1.42.20, отметили в НОК.

Ранее рекорды Казахстана установили Софья Сподаренко (50 метров баттерфляем) и мужская команда в эстафете 4 по 100 вольным стилем.