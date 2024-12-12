Третий рекорд установил Казахстан на ЧМ по плаванию

Спорт
83

Казахстанские спортсмены продолжают обновлять рекорды страны на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия)

Фото: пресс-служба НОК РК

Пловцы из Казахстана установили новое высшее достижение в смешанной комбинированной эфстете 4 по 50 метров, сообщает Kazpravda.kz

Аделаида Пчелинцева, Адильбек Мусин, Глеб Коваленя, Ксения Игнатова показали на финише 1.42.20, отметили в НОК.

Ранее рекорды Казахстана установили Софья Сподаренко (50 метров баттерфляем) и мужская команда в эстафете 4 по 100 вольным стилем.

 

#чемпионат #рекорд #пловцы

Популярное

Все
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Работа по возврату активов будет продолжена
Когда цифры говорят сами за себя...
Торговля людьми – один из наиболее опасных видов преступлений
Тенденции деловой активности
Планы амбициозные, проблемы – с бородой
Золото в мировой экономике
Спецназ «Бүркіт» не отступает!
За чаем не скучаем
С четким алгоритмом проще достигнуть цели
Новобранцы бригады ПВО приняли присягу
В Жаркенте открыт первый центр иппотерапии
«Серебро» – на первенстве планеты...
...«Бронза» – на чемпионате Азии
Как защитить ребенка от рака?
Пять побед в пяти финалах
И Дом культуры, и спортзал
Портрет, вдохновленный легендой
В Кызылорде отметили 35-летие областного этнокультурного объединения корейцев
О тарифе на вывоз мусора
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Деликатесы по скромной цене
Производство шоколада может прекратиться
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
Пять миллиардов прослушиваний набрал ремикс Imanbek на трек Roses
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell
Неспешные технологии успеха
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией

Читайте также

Елдос Сметов номинирован на звание «Лучший дзюдоист года»
Айбек Оралбай стал чемпионом Азии по боксу
Сменился президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана
Второклассник из Астаны выиграл чемпионат Азии по шахматам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]