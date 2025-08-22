Три массивные статуи эпохи Древнего Египта и Римской империи подняли со дна Средиземного моря в порту Абу-Кира около побережья Александрии на севере Египта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как сообщается на сайте министерства туризма и древностей страны, одна из статуй сделана из кварца и имеет именной знак фараона Рамзеса II. Вторая статуя гранитовая, изображает неизвестного представителя эпохи Птолемеев. Третья выполнена из белого мрамора и изображает представителя древнеримской знати.

По словам главы ведомства Шерифа Фатхи, подобные артефакты были извлечены из Средиземного моря впервые за последние 25 лет.

Ранее, 20 февраля, археологи впервые за 100 лет нашли в Египте новую гробницу фараона Тутмоса II. Артефакт был обнаружен около провинции Луксор на юге страны. Уточнялось, что это последняя потерянная гробница царей XVIII династии в Египте. В апреле была обнаружена еще одна гробница,принадлежащая сыну фараона Усеркафа.

