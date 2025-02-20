В Египте найдена новая гробница фараона

В мире,Культура,Наука
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Опознать принадлежность гробницы удалось по алебастровым сосудам, на которых были высечены имена Тутмоса и Хатшепсут

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Совместная египетско-британская экспедиция обнаружила первую за 100 лет гробницу фараона — она принадлежит Тутмосу II, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Уточняется, что это последняя потерянная гробница царей XVIII династии в Египте. В гробнице Тутмоса II были обнаружены обломки погребальной мебели и куски раствора с синими надписями, желтыми звездами и религиозными текстами.

Тутмос II был супругом одной из немногих правящих женщин в Древнем Египте — Хатшепсут. Опознать принадлежность гробницы удалось по алебастровым сосудам, на которых были высечены имена Тутмоса и Хатшепсут.

Недавно также международная группа ученых из Лондонского университетского колледжа (Великобритания) и Люблянского университета (Словения) выяснили, что хорошо сохранившиеся египетские мумии издают приятный древесно-пряный и сладкий запах.

В ходе работы команда проанализировала запахи девяти мумий возрастом около 5 000 лет, хранящихся в Египетском музее в Каире. 

В начале января этого года захоронение знаменитого врача-мага нашли в Египте. Удивительное открытие было сделано в Саккаре, месте захоронения высокопоставленных чиновников Древнего Египта эпохи Старого царства. 

#Египет #раскопки #фараон #гробница

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