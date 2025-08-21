В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод

Айман Аманжолова
Он был построен 1500 лет назад, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: А.Аманжолова. Таджикистан

Древнейший водопровод Центральной Азии нашли на вершине 65-метрового холма во время раскопок на городище Мугтеппа. Устройство водопровода демонстрирует изобретательность мастеров, снабжавших крепости этого центра торговли и ремесел 15 веков назад.

Холм высотой с 20-этажный дом возвышается над городом Истаравшан (Ура-Тюбе), основанным еще в VI веке. Последние три десятилетия район Мугтеппа находился в запустении, в 2017-2018 годах там шла стройка, которая, как считалось, разрушила до основания культурные слои. Однако археологи Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова (Таджикистан) провели на этом месте раскопки и обнаружили не только древний водопровод, но и другие артефакты.  

Всего исследователи изучили три участка системы подачи воды. Она шла из источника у подножия соседнего холма и по соединенным между собой керамическим отрезкам трубы (кубурам) длиной примерно 40 сантиметров. Скреплялись они водонепроницаемым алебастровым раствором и укладывались в траншеи шириной 85 сантиметров и глубиной 20.

Вдоль всего маршрута ученые обнаружили небольшие резервуары для сбора воды. Судя по тому, что трубы были одинаковыми, изготавливали их в специализированных мастерских. Это свидетельствует о высоком уровне социально-экономического развития древнего города и кипевшей в цитадели жизни.

Это подтверждают и найденные археологами предметы. В слоях почвы, датируемых V–VIII веками, обнаружили фрагменты керамической посуды, каменные жернова и пряслица. Значит, здесь процветали сельское хозяйство и производство текстиля. В слоях более ранних эпох исследователи нашли кубки и глиняные сосуды. 

Ранее в Китае открыли самую необычную библиотеку в мире. 

