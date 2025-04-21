Фото: © Министерство туризма и древностей Египта

Министерство туризма и древностей Египта объявило об обнаружении гробницы сына фараона Усеркафа — первого правителя V династии Древнего Египта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Главным открытием экспедиции стала ложная дверь из розового гранита высотой 4,5 метра и шириной 1,15 метра. По словам специалистов, двери подобных размеров ранее нигде не находили. В древнеегипетской культуре ложные двери символизировали проход между миром живых и царством мёртвых, и часто служили центром культовых ритуалов.

Внутри гробницы также обнаружены статуи Джосера, его супруги и десяти дочерей. Как уточнил бывший министр по делам древностей Захи Хавасс (Zahi Hawass), эти скульптуры изначально находились в усыпальнице самого царя, но в какой-то момент были перемещены в новое место.

Фараон Джосер правил Египтом в XXVII веке до н. э. и вошёл в историю как заказчик первой в мире каменной пирамиды — у Саккары, спроектированной архитектором Имхотепом.

По мнению египетских властей, находка проливает свет на связи между династиями и методах сохранения памяти о великих правителях в более поздние эпохи.