"Три объекта в аварийном состоянии" – сенатор о проблемах водного хозяйства области Жетысу

О проблемах в сфере водного хозяйства области Жетысу рассказал сенатор Галиаскар Сарыбаев в своем депутатском запросе на имя премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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По словам депутата, в настоящее время на балансе алматинского филиала РГП "Казводхоз" находятся 9 водохранилищ, 15 гидроузлов и плотин, а также более 5 000 км магистральных, распределительных каналов и коллекторно-дренажных сетей. Из них 3 объекта находятся в аварийном состоянии.

"Так, водозаборная плотина на реке Каратал в Ескельдинском районе области Жетысу была введена в эксплуатацию в 1976 году. С этого времени капитальный ремонт на данном объекте не проводился ни разу. Водохозяйственный объект содержится за счет тарифа. Техническое состояние оценивается как неудовлетворительное. Бетонное дно нижнего бьефа плотины размыто, видны пустоты. Электрооборудование винтоподъемников изношено, необходима замена. Служебный мост требует капитального ремонта. Во время паводкового периода размыты габионные сетки подводящей дамбы в верхнем бьефе»,- возмутился сенатор.

По словам депутата, схожее положение и в водных объектах «Ақешкі» и «Тентек». Парламентарий акцентировал внимание на том, что проблемы в сфере не только технические, но и кадровые. Так, для обслуживания канала длиной 4 416,5 км численность кадров по нормативам должна составлять 970 единиц. А по факту работают 293 человек.

Как отметил сенатор, и в оплате труда персонала ситуация неоднозначная.

«К примеру, среднемесячная заработная плата регулировщиков подачи воды из средств единого тарифа составляет 85 870 тенге. Продолжительность работы - 4-8 месяцев в году. Тогда как при выполнении идентичной работы заработная плата регулировщиков, получающих заработную плату из республиканского бюджета, составляет 141 931 тенге. Особенности финансирования стратегических объектов приводят к социальному неравенству, сотрудники производственных участков возмущены различиями в условиях труда и размерах зарплаты», - отметил сенатор.

Резюмируя, Галиаскар Сарыбаев обратился к главе Кабмина с просьбой решить накопившиеся проблемы в сфере.