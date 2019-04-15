​Трудности перевода

«Осовременить казахский язык, не утяжеляя его избыточной терминологией», «терминологически приблизить наш язык к международному уровню» – на это неоднократно обращал внимание Первый Президент Нурсултан Назарбаев в своих выступлениях, статьях, посвященных вопросам модернизации общественного соз­нания и духовного развития казахстанцев. Эти темы стали главными и на конференции «Рухани жаңғыру: современная казахская терминология», состоявшейся в рамках реализации Плана работы четвертой сессии Парламента РК.

– Инициативы Елбасы по поэтапному переводу казахского языка на латиницу, претворению в жизнь проекта «100 новых учебников на казахском языке» напрямую связаны с дальнейшим развитием современной казахской терминологии, – сказал во вступительном слове модератор конференции – секретарь Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Бейбит Мамраев.

По его словам, необходимо совершенствовать процессы формирования и утверждения терминов на казахском языке.

– Согласно информации, представленной на сайте termincom.kz, общее количество терминов на казахском языке сейчас составляет более 369 тысяч, а Республиканская терминологическая комиссия при Правительстве утвердила всего лишь 21 с половиной тысячу терминов, то есть 5% всех терминов, – отметил мажилисмен. – Не хватает последовательности использования терминов, это мы четко ощущаем и в нашей законотворческой деятельности. Кроме того, в казахскоязычных СМИ повсеместно наблюдается искажение терминов.

В связи с этим, отметил депутат Бейбит Мамраев, нужно совершенст­вовать работу государственной терминологической комиссии, определить основные принципы перевода международных терминов на казахский язык, решить актуальные воп­росы формирования терминов при переводе казахского языка на латиницу. При этом сделать так, чтобы новые термины были доступны представителям всех этносов, желающим овладеть государственным языком.

С докладами по этим направлениям выступили депутаты Парламента, представители государственных органов, члены Республиканской терминологической комиссии при Правительстве РК, рабочих групп при Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, ведущие ученые. Доктор филологических наук, директор Института языко­знания им. А. Байтурсынова Ерден Кажыбек проинформировал, что до 2022 года планируется разработать унифицированные словари базовых терминов для всех классов школ и средних профессиональных учебных заведений, основанные на латинской графике.

– Это будет несколько томов терминологических словарей. В 2023 году на уровне высших учебных заведений будет завершена работа по 20 отраслевым термино­логическим словарям по общест­венным наукам. В 2024 году планируется завершить работу по 15 отраслевым терминологичес­ким словарям по техническим наукам. В 2025-м планируется разработать 15-томный словарь по естественным наукам. В результате кардинальных реформ научному сообщест­ву будет представлено более 50 новых термино­логических фолиантов. Для качественного и своевременного выполнения будут привлечены специалисты по терминологии основных ведущих образовательных и научных заведений, – отметил Ерден Кажыбек.

Проблемы формирования национального терминологичес­кого фонда обозначил в своем выступлении доктор филологических наук, член-корреспондент Национальной академии наук РК Шерубай Курманбайулы. По его словам, казахский язык не внед­рен в научную и технологичес­кую сферы, сферу права. Среди других проблемных вопросов он также назвал частую смену терминов, что вводит в заблуж­дение переводчиков и лингвис­тов, и отсутствие единообразия при применении терминов. Как отметил Шерубай Курманбай­улы, на республиканском уровне термино­логические работы не ведутся систематично и высокопрофессионально.

Предметом дискуссий стали проблемы в переводческом деле. В своих выступлениях представители юридической науки отметили факты неточных переводов юридических терминов и понятий, которые не способствуют качеству работы над законами, законопроектами.

– Для беспрекословного исполнения законов нужно понимать и осознавать их суть и содержание. В текстах законов, которые приняты за последние годы на государственном языке, некоторые юридические термины, на протяжении долгих лет бывшие в употреблении и устоявшиеся в сознании народа, изменили названия и приобрели новые значение и характер, – подчеркнул судья Верховного суда Баглан Макулбеков и привел примеры таких юридических терминов.

Интерес вызвал доклад директора ОФ «Национальное бюро переводов» Рауана Кенже­ханулы об опыте переводческой работы в проекте «100 новых книг на казахском языке», в котором принимают участие известные ученые республики. В своем выс­туплении депутат Мажилиса Сауытбек Абдрах­манов обратил особое внимание на ответственную миссию журналистов в правильном использовании новых терминов в информационном пространстве.

В завершение конференции сек­ретарь Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Бейбит Мамраев отметил, что работа по унификации казахской терминологии требует усиления научного сопровож­дения, а также системного и эффективного взаимодействия министерств культуры и спорта, образования и науки. По итогам была принята резолюция, отразившая предложения участников мероприятия и направленная на дальнейшее совершенствование языковой политики государства.