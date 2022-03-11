Окровавленный труп 72-летней матери обнаружил, вернувшись домой, житель Уральска

Женщине нанесли множественные ножевые ранения в шею, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

О жестоком убийстве пенсионерки в Казахауле (микрорайон в посёлке Зачаганск) стало известно вечером 10 марта. В WhatsApp распространяется аудиосообщение, в котором говорится, что женщину убили днём, когда она находилась дома одна.

В полиции информацию подтвердили.

«9 марта в 18:30 в одном из домов частного сектора посёлка Зачаганск был обнаружен труп женщины 1950 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительная причина смерти – множественные ножевые повреждения шеи. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовным статьям «Убийство» (часть 2) и «Разбой». На раскрытие особо тяжкого преступления ориентирован весь личный состав департамента полиции ЗКО. Отрабатывается список лиц на причастность к преступлениям. Назначены все соответствующие экспертизы», – рассказали в пресс-службе ДП ЗКО, добавив, что уголовное дело взято на особый контроль начальника департамента.

Как рассказал сын убитой пенсионерки Кайрат Байгазиев, в момент трагедии его мама была дома одна. Мужчина находился на работе.

«Год назад умер отец. Есть ещё сестра, она живёт отдельно, а я с матерью, ухаживал за ней. На днях к нам приехала родственница из Атырау. В день трагедии я отвез её на автовокзал вместе с мамой, она решила проводить тетю. Сам уехал на работу. Ближе в десяти я позвонил маме, она в телефонном разговоре сказала, что едет домой, у нее всё нормально», - рассказал Кайрат Байгазиев.

Со слов мужчины, в тот же день ближе к вечеру к ним домой приезжал мужчина откачать септик, выполнил работу и уехал. Пенсионерка не встречала рабочего, и сын оплатил услуги онлайн.

«Возвращаясь с работы, я звонил маме, внутри было какое-то переживание, она не брала трубку. Приехал домой. Калитка была открыта, загнал машину во двор. Входная дверь была приоткрыта. Подумал, ну может ушла к соседке. Зашёл и увидел в прихожей окровавленную маму. Схватил её на руки, поднял, а пульса нет. Сразу позвонил сестре. В доме был несносный бардак: сломанный шкаф, разбитые цветы, всё валялось. Видно было, что шла борьба. На голове мамы была шишка. С неё сняли золотые серьги и обручальное кольцо. Ещё пропала из шкафа моя золотая печатка. Когда приехали судмедэксперты, они обнаружили ранения на теле. Я сам этого не заметил», - поделился подробностями произошедшего Кайрат Байгазиев.

Мужчина считает, что, судя по уликам, в убийстве замешаны женщины. Шея была повреждена не ножом, а ножницами или женской пилкой для ногтей. Её убили примерно в четвёртом часу дня. Из соседей никто ничего подозрительного не видел.

По словам Кайрата Байгазиева, его мама была добрым и отзывчивым человеком. Всю жизнь проработала продавцом и кассиром.