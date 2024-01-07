"Царицу полей" начнут закупать в Жетысу уже с понедельника

Сельское хозяйство
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В регионе нашли пути решения проблем местных кукурузоводов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Нурдаулета Кененбаева, вопрос аграриев, наконец, сдвинулся с мертвой точки.

"Проведенные переговоры с компаниями-заготовителями дали свои первые результаты. С понедельника, 8 января, компания "Іргетас трейд" начнет прием кукурузы. При влажности 14% цена будет составлять 55 000 тенге за тонну, при влажности 14-20% - 41 500 тенге", - проинформировал Кененбаев.

При этом суточный объем приема составит 500 тонн. Сдать свою продукцию аграрии смогут в заготовительном пункте завода "Уыз Май Industry", расположенном в селе Балпык би Коксуского района.

Напомним, что самой актуальной и злободневной проблемой, с которой столкнулись кукурузоводы в нынешний сезон, стал вопрос хранения и сбыта своей продукции, а также низкая закупочная стоимость «царицы полей». Все это привело к тому, что во многих хозяйствах урожай остался неубранным на полях в виду того, что ее попросту некуда сдавать и негде хранить.

#сельское хозяйство #кукуруза #область Жетысу

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