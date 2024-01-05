Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу

Для фермеров области Жетісу серьезной проблемой является вопрос сбыта кукурузы, низкая цена, а также нехватка мест для хранения избыточного запаса урожая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РПП «Атамекен».

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Эту проблему они озвучили перед вице-министром сельского хозяйства Азатом Султановым. Встреча аграриев прошла на площадке Палаты предпринимателей области Жетісу.

По данным пресс-службы, фермеры столкнулись с серьезными трудностями в перевозке урожая кукурузы, они не знают куда ее девать. Урожай гниет.

«Нужно уже решить вопрос именно по кукурузе. Мы получили урожай, но из-за повышенной влажности кукуруза подгнила, хранить ее негде. Наши рынки мы потеряли, и это не вина фермера. К примеру, ни один российский фермер не заезжал в Китай, Узбекистан, чтобы продать свою кукурузу или свой товар. Это все делали госструктуры, они все это сделали, договорились и всем обеспечили. Почему наши чиновники этого не делают? На сегодняшний день этим многие воспользовались и снизили цену. На складе нет сухой кукурузы. Даже если мы решим продать кукурузу по сниженной цене, то останемся в убытке. А что делать тем, у кого она сгнила? Что государство может сделать? Что нам делать в этом году? Какую помощь ждать от государства?» — высказал претензии на бездействие местных чиновников КХ «Квитко» Александр Квитко.

В свою очередь, вице-министр Азат Султанов отметил, что на республиканском уровне вопросы фермеров будут подняты.

«Со стороны министерства принимаются все необходимые меры по развитию сельского хозяйства. Давайте сформируем все предложения, а мы готовы поддержать предпринимателей», — сказал Азат Султанов.

В завершении обсуждения данного вопроса было принято решение о создании рабочей группы. Совместно с министерством сельского хозяйства будут уточнены меры по реализации тысяч тонн кукурузной продукции в Жетісу путем переговоров с другими регионами с дефицитом кормовых запасов.

Во встрече также принимали участие первый заместитель акима области Алибек Жаканбаев, председатель региональной Палаты предпринимателей Даурен Оналбаев, представители управления сельского хозяйства.

Аграрии также озвучили вопросы касательно субсидирования в сфере агропромышленного комплекса, земельные вопросы, переработки сырья, вывоза продукции за границу, некачественного дизельного топлива, отсутствия соответствующей экспертизы.

Вопросы предпринимателей приняты в работу и будут решаться на республиканском уровне, резюмировали в РПП.