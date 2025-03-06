Ценность воды

Депутаты во втором чтении приняли Водный кодекс и закон с изменениями в Кодекс «О нед­рах и недропользовании» по воп­росам охраны и использования водных ресурсов с сопутствующими им поправками, а также закон по вопросам определения страны происхождения товаров. Законодатели также обсудили и одобрили дополнительные поправки в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения», направленные на улучшение городской среды, повышение качества жизни и модернизацию инфраструктуры Астаны.

Проект Водного кодекса разработан в соответствии с поручением Главы государства, данным на расширенном заседании Правительства 8 февраля 2022 года. Как отметил руководитель рабочей группы Павел Казанцев, в новом кодексе охрана водных ресурсов ставится в приоритет над их использованием, внедряется принцип водосбережения во всех отраслях экономики.

– Все поручения Главы государства нашли отражение и законодательное обеспечение в Водном кодексе. События пос­ледних лет, включая масштабные паводки прошлого года, еще раз подчеркнули важность реформирования системы управления водными ресурсами. Новый кодекс предусматривает разработку Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейновых планов. Данные документы станут ключевыми при управлении водными ресурсами, – пояснил депутат.

Павел Казанцев сообщил, что в основу проекта кодекса были заложены пять основных принципов, главный из которых – усиление роли воды как неотъемлемой части окружающей среды, основы жизнедеятельности населения и экономического развития, экономическая ценность водных ресурсов при их использовании. Он также сообщил, что в сфере цифровизации водной отрасли запланировано создание Нацио­нальной информационной сис­темы. Также предусматриваются обязательства по проведению многофакторного обследования и разработки деклараций безопасности для потенциально опасных гидротехнических соору­жений, систематизированы вопросы ведения их реестра.

В целом, по информации Павла Казанцева, в проекте конкретизированы нормы по полноценному учету водохозяйственных сооружений, оценке их количест­венных и качественных показателей, мониторингу водных объектов, использованию альтернативных источников воды, а также накоплению и дальнейшему использованию талых вод для орошения (в объеме до 2 млн куб. метров) без получения разрешения на специальное водопользование.

Следует добавить, что ко второму чтению депутаты внесли в документ дополнительные изменения. Теперь вопросы подземных водных ресурсов будут регулироваться вновь созданной Национальной гидрогеологичес­кой службой. Создаются технические системы водоснабжения с целью сбережения и сохранения водных ресурсов и недопущения использования питьевой воды для технических нужд. Предлагаются и другие нормы.

Сопутствующим законопроектом по вопросам охраны и использования водных ресурсов изменения и дополнения вносятся в Гражданский, Земельный, Предпринимательский и Экологический кодексы, а также в девять законов. Они направлены на приведение действующего законодательства в соответствие с нормами нового Водного кодекса.

По итогам обсуждения мажилисмены приняли во втором чтении Водный кодекс и сопутствующие ему поправки и направили их в Сенат для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, депутаты приняли сразу в двух чтениях закон с изменениями в Кодекс «О недрах и недропользовании» по вопросам охраны и использования водных ресурсов и сопутствующие ему поправки в Кодекс об админист­ративных правонарушениях.

Как пояснил член рабочей группы Нуржан Ашимбетов, законами регулируются вопросы по недропользованию на водных объектах, управлению подземными водными ресурсами, преду­сматривается ужесточение ответственности за нарушение норм и требований водного законодательства. Отдельной статьей в КоАП выведена ответственность за нарушение обеспечения безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

Также во втором чтении принят закон по вопросам определения страны происхождения товаров, инициированный депутатами Парламента. Руководитель рабочей группы Мукаш Искандиров сообщил, что в рамках поправок вводится реестр товаров казахстанского происхождения с определением уполномоченного органа в лице Министерства промышленности и строительства.

– Формирование реестра будет включать в себя проведение цифровой верификации и оценки производства. Реестр вводится в действие в текущем году после принятия необходимых подзаконных актов. А сертификаты формы «CT-KZ» и индустриальные сертификаты продолжат действовать до 1 января 2026 года, – пояснил мажилисмен.

При этом к предприятиям для включения в реестр устанавливаются требования в отношении условий производства, производственных и технологических операций, усиливается контроль за их выполнением. Реальные отечественные товаропроизводители будут получать поддержку от государства в виде субсидирования, компенсации части затрат при экспорте, учас­тия в зарубежных выставках, покрытия части транспортных расходов и других. При этом теперь при закупе товаров, на которые установлены изъятия из национального режима, конкурс будет осуществляться только среди предприятий, включенных в реестр товаров казахстанского происхождения.

В ходе заседания Мажилис также одобрил поправки в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения». Законопроект направлен на решение вопросов социально-экономического развития столицы и городов республиканского значения и предусматривает совершенствование норм по воп­росам благоустройства столицы и городов республиканского значения, обеспечение доступной среды, введение дизайн-кода, а также уточнение компетенций местных представительных и исполнительных органов по соблюдению дизайн-кода, установке и функционированию нестационарных объектов. Также нормами регулируются рекламная деятельность и введение зап­рета на уличную аудиорекламу в общественных местах, а также размещение наружной рекламы на тротуарах, автодорогах.

Совершенствуются и механизмы регулирования миграции в столице. Как отметил вице-премь­ер – министр нацэкономики Серик Жумангарин, крупные города привлекают людей благодаря развитой инфраструктуре, образованию и медицине. Однако это приводит к проблемам с фиктивной регистрацией, когда в одной квартире прописаны десятки человек, не проживающих там фактически.

Поправками маслихат будет устанавливать минимальную жилплощадь на одного зарегист­рированного человека, а пропис­ку сверх установленных норм запретят. Эти правила, к слову, не коснутся регистрации супругов и близких родственников, а вот за фиктивную регистрацию усилят ответственность владельцев

жилья. Также появятся штрафы за неснятие с регистрации людей, которые фактически не проживают в квартире.

Дизайн-код, запрет на уличную рекламу – это все хорошо, заметил депутат Бакытжан Базарбек, однако, по его мнению, пока в этих городах не будет качественно построенных домов, остальные попытки их улучшить положительного результата не дадут. В связи с этим он предложил законодательно ввести реестр недобросовестных застройщиков.

Бакытжан Базарбек также приз­вал навести, наконец, порядок с частными парковками, которые «ничего не делают в Астане, но получают огромные деньги».

– Аккумулируются огромные деньги. В условиях, когда в бюджете проблемы с финансами, бюджетом, наверное, стоит вернуть эти частные парковки в государственную собственность, – считает депутат.

Серик Жумангарин же считает, что эти вопросы можно также решать вне законодательных норм, а в рамках правил дизайн-кода.

– У маслихата появляются новые функции по удобной среде, по дизайн-коду. Это все можно урегулировать в рамках правил дизайн-кода. Что касается возвращения в госсобственность, то это достаточно сложный процесс. Это всегда судебные процедуры, есть сроки, на которые выданы разрешения. Лучше договориться с бизнесом, – сказал Серик Жумангарин.