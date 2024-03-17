Центр экстренной медпомощи откроется в Астане

Здравоохранение
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Проект предусматривает создание пяти республиканских координационных центров по экстренной медицине, проблемам инсульта, критическому акушерству, политравме и трансплантологии, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Министру здравоохранения РК была представлена новая многопрофильная больница Национального координационного центра экстренной медицины, рассчитанная на 200 коек.

Проект предусматривает создание пяти республиканских координационных центров по экстренной медицине, проблемам инсульта, критическому акушерству, политравме и трансплантологии.

Кроме того, планируется создание семи клинических центров с 27 профилями, среди которых центры акушерства, нейроцентр, кардиоцентр, центр политравмы, центр внутренних болезней, центр хирургии и центр септической хирургии.

«Новая больница станет настоящим центром медицинской экспертизы и заботы о здоровье граждан нашей страны», - говорится в сообщении Минздрава.

#здравоохранение #медицина #Центр экстренной медпомощи

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