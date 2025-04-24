Центр образовательных инноваций

Образование
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Лучшие предметные кабинеты есть теперь у ребят столичного жилого массива «Уркер»

фото Игоря Бургандинова

Комфортная школа № 33 открылась здесь только в начале нынешнего года. Но сегодня она уже стала центром образовательных инноваций для отдаленного микрорайо­на столицы: здесь действуют современные предметные кабинеты физики, химии, биологии, а также настоящая телестудия, которая дает школьникам простор для творчества.

Наша экскурсия началась с кабинета физики. Светлое помещение, новые столы, полный комплект учебного оборудования. Гульназ Сексенбаева, учитель физики с 25-летним стажем, отмечает, что современные технологии облег­чают обучение, позволяя наглядно объяс­нить многие физические законы. Когда мы пришли, она показывала ученикам опыт Торричелли. Учитель положила в стеклянную посуду воздушный шарик и герметично ее закрыла. Через специальный шприц, подведенный к крышке, начала выкачивать воздух. И вдруг этот шарик зашевелился и стал наполняться изнутри.

– Мы создали вакуумное пространство. Почему шарик надувается? Потому что вокруг него нет атмосферного давления. Но в шарике есть немного воздуха, который начинает заполнять его изнутри. А когда мы впускаем воздух в сосуд, атмосферное давление давит на шарик, и он возвращается в прежнее состояние. Так мы объясняем детям воздействие атмосферного давления, – говорит учитель.

Далее на столе появилась электрофорная машина, с помощью которой вырабатывается электричество.

– На диске имеются металлические лепестки и небольшие кисточки. Когда вращаем диски, механическая энергия превращается в электрическую. И на специальных шариках возникает иск­ра – электричество, – увлеченно объясняет Гульназ Серикбаевна.

А затем на наших глазах учитель направила магнит к колбе с жидкостью. И та чудесным образом начала собираться и следовать за магнитом.

– Это жидкий металл, – продолжает педагог. – И он тянется к магниту. Таким образом ученики видят, как работают нанотехнологии, которые сейчас активно применяются в строительстве и медицине.

Неподдельный интерес вызывает и лабораторный набор по оптике. Это длинная доска, на одном конце которой установлена лампа, а на поверхности учитель поставила линзы, дифракционную решетку и специальный экран. Пропуская свет через линзы, дети могут видеть, как происходит его преломление. Новые транспортиры помогают точнее измерять углы преломления, что значительно экономит время и усилия.

– Здесь можно показать ди­фракцию, преломление и расхож­дение, определить длину света. На оптическом оборудовании хорошо наблюдать, как белый свет делится на семь цветов радуги. А ведь раньше мы эти призмы чертили в тетрадях, – улыбается Гульназ Сексенбаева.

Отметим, что учитель разработала авторскую программу, которая связана с использованием лабораторных работ в повседневной жизни. Она старается связать теоретические знания с практическими ситуациями. Например, объясняет, как работает электричество в доме или четырехтактный двигатель в автомобиле. Это позволяет ребятам лучше понять физику.

Ученик 10-го класса Ернур Садуарбек с удовольствием ходит на эти уроки, особенно его радуют новые наборы по механике и электронике.

– В 7-м и 8-м классах мы изучали отражение и искажение света, а сейчас разбираем кинематику, проводим опыты с электрофорной машиной. Мне все это нравится! Хотел бы в будущем обу­читься на профессию, связанную с физикой, – признался юноша.

В другом кабинете физики уроки ведет учитель Жанболат Базарбекулы.

– Кабинеты здесь полностью оснащены, что позволяет показывать детям лабораторные опыты. У нас есть четкий список оборудования: отдельно в шкафах хранятся оптика, механика, электростатика. Если раньше многие законы мы объясняли своими словами, так как не было нужных приборов, то теперь показываем на новом оборудовании, – рассказывает учитель.

Из кабинета физики мы прошли на урок химии. Учитель Таттигуль Ахметова приехала из Костанайской области. Ее ученики участвуют в олимпиадах и поступают в зарубежные вузы. Она тоже в восторге от того, что в ее кабинете есть все нужные колбы и химические вещества, так необходимые для лабораторных работ.

– У нас есть реактивы, образцы металлов, горных пород, нефтепродуктов, – показала учитель коробки с образцами. – Например, в эту четверть ученики седьмого класса изучают строение минералов и могут увидеть и потрогать гранит, базальт и другие горные породы. Благодаря такому подходу дети лучше понимают материал.

Специалист считает, что при изучении теории запоминается около 10% информации, но если ученики проводят опыты, видят реакции, то усваивают уже 70%. Прежде чем провести опыт, ученики надевают белые халаты, перчатки, защитные очки. На всех партах имеются раковины, к которым подведена вода.

– Мы ставим опыты с различными кислотами и металлами, решаем задачи. Показываем, из чего состоят продукты питания или одежда. Дети могут даже вести свои научные исследования. В их распоряжении колбы, электронные весы, штативы, датчики. Кабинет оснащен вытяжным шкафом, через который выводятся вредные запахи. При этом все правила безопасности соблюдаются, опыты дети проводят строго под наблюдением учителя, – отметила Таттигуль Ахметова.

Особые требования здесь предъявляются и к хранению химических веществ. Они находятся в специальных закрытых шкафах в лаборатории, где соблюдаются температурный режим и влажность. Доступ к ним есть только у педагога и лаборанта.

Следующая гордость школы – телестудия. В специальном помещении стоят стол, стулья, световое оборудование, есть несколько камер и микрофоны. Здесь же школьников обучают навыкам съемки, монтажа, графики и звукозаписи. Дети уже снимают в студии видеоролики, записывают подкасты. В планах – запуск программы «Устаз лайф», где педагоги смогут делиться своим опытом, а также выпуски еженедельных новостей школы.

Заместитель директора по воспитательной работе Гульнура Мукушева сообщила, что в их комфортной школе обучаются 1 033 ученика, которые распределены в 46 классах. По ее словам, открытие комфортной школы № 33 стало важным событием для всего жилого массива.

– Раньше в «Уркере» работала только одна школа, и она была перегружена. Теперь ребята могут учиться в комфортных условиях, используя современные образовательные технологии! – подчеркивает Гульнура Мукушева.

 

#Образование #школа #Комфортная школа

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