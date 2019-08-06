Центр по примирению рассорившихся супругов открыли в Жанаозене
Элина Зироян
В рамках пилотного проекта "Семейный суд" в здании Дворца бракосочетания в Жанаозене открылся Центр семьи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.
Центр семьи оснащен удобной мебелью и офисной техникой, а также имеет в своем распоряжении детский уголок. На стенах семейного центра развешаны рисунки, пропагандирующие семейные ценности. Это, по мнению специалистов, способствует примирению сторон и укреплению первичной социальной ячейки общества.
"Деятельность центра будет направлена на примирение рассорившихся супругов и уменьшение количества разводов. Основной задачей сотрудников является создание возможностей для сохранения семейных ценностей, разрешения семейных споров и примирения, в первую очередь для того, чтобы дети воспитывались в полноценных семьях", – отметил председатель судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Ержан Карабаев.
Как стало известно, специалисты центра будут принимать меры по досудебному и внесудебному регулированию семейно-брачных споров. Председатель Жанаозенского городского совета ветеранов Куандык Бекмагамбетов, в частности, разъяснил, что центр также будет способствовать уменьшению нагрузки на суды и внесет свой вклад в пропаганду медиации в обществе.