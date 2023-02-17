Цены на социально значимые продукты ползут вверх в Казахстане

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сообщили, насколько выросли цены на социально значимые продовольственные товары за неделю в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Сообщается, что за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,3%, в годовом выражении – на 23,6%.

"В перечень социально значимых продовольственных товаров входят 19 наименований. Цены мониторятся еженедельно. Информацию об изменении цен собирают со всех областных центров, городов республиканского значения и столицы. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта", – пояснили в бюро.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по стране на 14 февраля составляет: молоко 2,5% – 353 тенге/литр, сахар – 459 тенге/килограмм, морковь – 152 тенге/килограмм.

Ранее были названы регионы Казахстана с самой высокой инфляцией за январь.