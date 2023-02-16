Названы регионы Казахстана с самой высокой инфляцией за январь

Фото: Kazpravda.kz

Начальник управления мониторинга реального сектора ДДКП Национального банка РК Игорь Осипов назвал регионы, в которых зафиксирована высокая инфляция в январе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный банк РК.

Осипов сообщил, что в январе 2023 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 20,7% (декабре 2022 года – 20,3%). В разрезе регионов инфляция ускорилась в 19 регионах, а в 1 регионе (Карагандинская область) замедлилась.

"Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, городе Астана и Акмолинской области. Цены на продовольственные товары в январе выросли на 25,7% (в декабре 2022 года – 25,3%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,5%), а минимальный – в Алматинской области (23,8%)", – озвучил он данные.

По словам Осипова, темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 20,2% (в декабре 2022 года – 19,4%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (31,7%), минимальное – в Алматинской области (15,9%). Цены на платные услуги в январе повысились на 14,2% (в декабре 2022 года – 14,1%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской области (18,4%), значительно ниже – в Алматинской области (11,4%).

Осипов также подчеркнул, что в январе 2023 года рост месячной инфляции в стране замедлился, составив 1,1%, что значительно выше среднего значения январской инфляции за последние 5 лет (за 2018-2022 годы: 0,6%).