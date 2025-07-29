Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированной природоохранной прокуратурой проведен анализ по охране окружающей среды в части загрязнения атмосферного воздуха, в ходе которого выявлен ряд грубых нарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области

В частности, ТОО «Тенгизшевройл» в 3 и 4 кварталах 2023 года, а также 1 и 2 кварталах 2024 года выброшено в атмосферу 49,3 тонны сверхнормативных загрязняющих веществ от экологически допустимых норм.

Установлено, что из них 4,9 тонны загрязняющих веществ выброшены в атмосферу без разрешения.

В связи с этим, в отношении ТОО «Тенгизшевройл» постановлением прокурора возбуждено административное производство и судом наложен штраф на сумму 639,6 млн тенге. Решение вступило в законную силу.

Загрязнение атмосферного воздуха в регионе является острой проблемой и прокуратура осуществляет надзор в данном направлении на постоянной основе.