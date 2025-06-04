Фото: пресс-служба Сената

На YouTube-канале Сената вышел новый выпуск подкаста Taldau Talks, посвященный цифровизации и развитию искусственного интеллекта в Казахстане. В ходе беседы обсуждались как уже достигнутые результаты, так и новые приоритетные задачи: развитие data-центров, устранение цифрового неравенства, подготовка IT-кадров и внедрение современных АI-технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Инициатором дискуссии выступил председатель Сената Маулен Ашимбаев. В числе приглашенных гостей - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, основатель и генеральный директор компании inDrive Арсен Томский и председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова.

По словам спикера Сената, цифровизация – это не просто внедрение технологий, а системная трансформация всех сфер жизни.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил четкую задачу – превратить Казахстан в цифровой хаб Евразии, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Это амбициозная, но вполне достижимая задача. Для её реализации мы должны сформировать полноценную цифровую экосистему с опорой на профессиональные кадры, современную инфраструктуру и эффективные ИИ-решения. Только так мы сможем занять достойное место в новой технологической реальности», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В выпуске также обсуждались вопросы создания национальной языковой модели KazLLM, запуска Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, развитие в стране сети data-центров и появление одного из самых мощных суперкомпьютеров в регионе.

Особое внимание участники уделили вопросам цифрового суверенитета - от технологической независимости до экспорта отечественных ИИ-продуктов на глобальные рынки.

«Мир стоит на пороге масштабных изменений, и мы не имеем права отставать от этих процессов. Искусственный интеллект несёт не только огромные возможности, но и серьёзные вызовы. Наша общая задача — направить его развитие во благо людей, стран и всего человечества», — отметил Маулен Ашимбаев.

Напомним, что Taldau Talks – это платформа для открытого диалога, где обсуждаются актуальные вопросы развития страны и практические шаги по реализации задач, поставленных Главой государства.

Новый выпуск подкаста доступен по ссылке: https://youtu.be/D-ZxbIUNq4g