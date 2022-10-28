Цифровизация: мифы & реальность

Нынче такое время, что не включить слово «цифра» в название чего-нибудь, означает выставить себя ретроградом и провинциалом.

Банковские приложения, посредством которых можно не только проверить состояние своего счета, но и провести оплату в магазине, оплатить налоги и штрафы, коммуналку, открыть депозит, приобрести билеты на концерт или самолет; ресурсы электронного правительства, где можно в один клик получить справку или подать заявление, просмотреть и предоставить свои электронные документы, получить рецепт, встать в очередь и еще много чего, – все это лишь малая часть того, что нам доступно благодаря развитию цифровизации в нашей стране.

Что уж греха таить, граждане давно привыкли к таким удобствам, и в моменты, когда начинает притормаживать Интернет, мы негодуем по причине невозможности воспользоваться нужными приложениями в смартфоне.

То есть наша цифровая дейст­вительность нам близка и приятна, мы нырнули в нее без оглядки, как в прохладное море жарким летом. А вот иностранцы просто в восторге от наших реалий. И их можно понять: все познается в сравнении.

#В_сравнении.kz

Довелось недавно пересекать сухопутную границу с соседним государством на машине. Общение с нашими погранцами приятно порадовало. Единственное, что с меня спросили, это удостоверение личности. Просмотрев по базе данные о моей скромной персоне, пожелали доброго пути и отпустили навстречу приключениям, которые не заставили себя ждать.

Подозрения о крахе планов по быстрому прохождению пункта пропуска в дружественную страну закрались, когда мы проезжали мимо фур, выстроившихся друг за дружкой в пятикиломет­ровую пробку. Была надежда, что они идут отдельной очередью по своей полосе. Не тут-то было.

Подъехав поближе, обнаружили сравнительно небольшое количество легковых авто и одинокого пограничника, грустно взирающего на счастливые лица путешественников. Почти обрадовались: машин немного, в течение получаса все проедем.

Поток потихоньку двигался, проверяли документы быстро. Но, как оказалось, рано радовались. На пункте пропуска началась пересменка. Ну тут ничего не поделать, что ж мы, не люди что ли. Уставший страж границы побрел с рабочего места, на пост заступил его полный сил коллега. Оптимизм был написан на его румяном улыбающемся лице.

Однако время шло, а к проверке документов и подсчету пассажиров авто пограничник не приступал. По колонне машин прошел слушок: идет поток с той страны, после того как он пройдет, начнут пускать нас. Проезд осложнялся ремонтными работами, поэтому въезд и выезд осуществлялся по одной полосе в порядке очереди.

Ждем. Благо время нынче осеннее, сильной жары не наблюдается. Прошло полчаса, количество фур и легковых автомобилей с той стороны становилось меньше. Наконец поток иссяк.

Но радоваться было рано. Учитывая огромное количество груженых фур, начали проверку с них. Время ожидания перевалило за час. Немножко раздражали наглые граждане, пытавшиеся нарушить очередь и пролезть вперед.

Слава богу, собрались люди интеллигент­ные, достаточно было словесного предупреждения, и до примитивной драки не дошло.

Наконец впереди началось шевеление, легковушки потянулись к будке погранца. Почти доехав до цели, снова встали по непонятной причине. Делать нечего, ждем. Сидеть в салоне уже надоело, вышли размяться. Люди знакомились друг с другом, делились предположениями относительно сложившейся ситуации. Время шло. В общей сложности мы стояли часа четыре.

Терпение было на исходе, многие стали сигналить, видимо, предполагая, что про нас элементарно забыли. Вдоль выстроившихся в пробку машин пошли ходоки, у кого-то в машине беременная женщина, у кого-то больной ребенок, были и с билетами на руках. Конечно, их пропускали вперед по очереди. Соответственно, время ожидания увеличивалось.

Когда ситуация достигла своего пика и впереди стоящие машины подъехали вплотную к каморке стража границы, очевидно, пытаясь протаранить ее, про нас, наконец, вспомнили.

Но проверку снова начали с фур. В общем, звезды в тот день сложились явно не в нашу пользу. Ребята, которые часто пересекают границу через этот пропускной пункт, рассказали, что обычно проезд занимает максимум полчаса. У нас же это нехитрое дело заняло пять часов.

В конце концов добравшись до поста, где нам любезно предоставили миграционные карты, мы опять застряли. Правда, ненадолго: ровно настолько, сколько понадобилось времени на заполнение миграционки. Столов, как вы понимаете, не было, ручек не раздали, заполнять приходилось, положив бумагу на коленку или на спину впереди стоящего. С горем пополам минули и эту преграду. Ура! Свобода!

Дальнейший путь был беден на приключения. Зато богат на впечатления от окружающего пейзажа. В принципе после долгого стояния в ожидании чуда мы искренне получали удовольствие от дороги. И вовсе не мешало отсутствие Интернета и мобильной связи.

Приобрели местную сим-карту в ближайшем к дороге населенном пункте, пытались позвонить родным, рассказать о своих приключениях, однако связь была очень плохая.

Интернета, кстати, ожидали еще долго, появился он только при приближении к крупному городу. Что немного напрягло. Ибо если, не дай бог, что-то произошло бы с машиной и мы встали бы посреди поля, то на помощь – не позвать. Не огонь же разводить в самом деле, чтобы нас по дыму обнаружили.

Далее из впечатлений путешественника: странно было держать деньги в руках. В том смысле, что, привыкнув к оплате картой или посредством приложения, сложно вновь перестроиться. Честно признаться, обалдела от такого количества ценных бумажек и монет. Пришлось заново учиться считать их.

Еще такая зарисовка: на такси передвигаться быстрее и дешевле, чем на общественном транс­порте. Причем таксисты очень любезные: и дверь откроют, и руку подадут, и сумку уберут в багажник. Еще и по дороге расскажут о местных достопримечательностях.

Конечно, это касается того городка, где я пребывала. Может быть, в других населенных пунк­тах дело обстоит с точностью до наоборот.

#Есть_чем_гордиться

Теперь мне более понятны вос­торженные отзывы иностранных граждан о цифровизации в Казахстане. Побывав за границей, поняла, что мы действительно широко шагаем в плане цифрового совершенствования. А еще я очень горжусь своей страной. И не только потому, что мы – цифровое государство. У нас много поводов для гордости родным Отечеством. Думается, не стоит даже перечислять столь очевидные вещи.

Конечно, где-то есть перегибы, где-то – недоработки. Но как без этого? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Опять же, мышление людское порой очень сложно перестроить. Вот, например, знакомый сисадмин рассказал такую историю.

На одном из компьютеров в конторе была сохранена важная информация в каталоге под названием «12345». Одна из сотрудниц долго не могла его обнаружить, позвонила системному администратору. Состоялся следующий диалог:

– Где документы?

– В каталоге «12345».

– Здесь нет такой папки!

– А что есть?

– Папка «двенадцать тысяч триста сорок пять»!

А вот еще такой случай. В отдел к сисадминам обратился сотрудник с проблемой: не работает монитор. В один момент погас и включаться не желает. Казалось бы, мелочь. Либо случайно выключили монитор, либо он сгорел и надо менять, либо отошел провод.

Не тут-то было. Группа компьютерщиков несколько часов билась над проблемой. По винтикам разобрали монитор и системный блок. Так и не смогли найти причину. В конце концов какая-то светлая голова догадалась подкрутить яркость. По всей видимости, при работе задели случайно кнопочку и до минимума убавили ее. Почему такое простое решение не пришло сразу, история умалчивает.

Это к тому, что порой какая-то мелочь мешает движению вперед. Достаточно просто посмотреть на проблему с другой стороны – и выход обязательно найдется.

Вот, скажем, недавно была введена новая услуга: жители столицы теперь могут заключить договор на электро-, водо- и теплоснабжение, вывоз мусора и обслуживание лифта онлайн. Очень удобно, не нужно тратить время на дорогу и очередь.

Чтобы получить такую услугу, требуется ответить на SMS-уведомление от 1414, пройти анкетирование и разрешить использование персональных данных. Буквально через пять минут после этого на номер телефона заявителя придет уведомление с поздравлением о заключении всех необходимых договоров.

Еще из новинок элект­ронного формата – теперь можно получить свидетельство о рождении онлайн в мобильном приложении. В заявке необходимо ввести имя ребенка и данные родителей, выбрать ЦОН, где вам удобно забрать свидетельство.

При подаче заявки родителю также необходимо пройти видеоверификацию – посветить лицом на камеру смартфона. Это сделано для безопасности сохранения данных, чтобы посторонние не получили доступ к вашим документам. Госорганы рассматривают заявку в течение двух дней.

После оформления и подачи заявки свидетельство будет доступно в банковском приложении в разделе «Цифровые документы». Также документ можно забрать в выбранном ЦОНе в удобное время.

Этот проект запущен совмест­но с Министерством юстиции, Министерством здравоохранения, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО «НИТ». Благодаря сотрудничеству госорганов и бизнеса появилась возможность делать госуслуги доступными для каждого казахстанца.

Созданный формат взаимодействия государства и бизнеса позволяет внедрять удобные и полезные услуги в популярных приложениях. Этот механизм позволяет максимально облегчить процесс получения гражданами государственных услуг.

А еще у нас в стране ЭЦП заменят на QR. Уже разработан механизм подписания через код, который удобен и безопасен. Осталось внедрить его на всех порталах.

Также в скором времени планируется полностью автоматизировать процесс прикрепления к поликлинике. Такую инициативу выдвинул Минздрав.

Иными словами, не будет ручного рассмотрения заявок, сис­тема сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку будет предложена поликлиника по новому месту жительства. А еще рассмотрено предложение по поводу упрощения процессов смены данных, например, изменение адреса регистрации. Эта услуга будет доступна в приложениях банков.

В общем, новые механизмы, технические решения и элект­ронные новинки не перестают радовать граждан и удивлять иностранцев. Главное – уметь правильно пользоваться благами, даруемыми нам цифровым веком. Чтобы не получилось, как в анекдоте: «Инновации идут полным ходом! График отключения горячей воды в вашем доме теперь можно увидеть онлайн!»