ЦИК РК: Регистрация кандидатов в депутаты Сената стартует 29 ноября

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В Центризбиркоме сообщили, что выдвижение кандидатов в депутаты Сената начнется 29 ноября и закончится в 18:00 местного времени 14 декабря.

Регистрация кандидатов продлится до 18:00 24 декабря.

Предвыборная агитация будет проводиться с 24 декабря по 00:00 13 января.

13 января - День тишины

14 января - День голосования

Согласно графика, итоги выборов депутатов сената планируется подвести до 20 января.