ЦИК РК: Регистрация кандидатов в депутаты Сената стартует 29 ноября
Политика , Сенат
В Центризбиркоме озвучили порядок проведения выборов депутатов Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В Центризбиркоме сообщили, что выдвижение кандидатов в депутаты Сената начнется 29 ноября и закончится в 18:00 местного времени 14 декабря.
Регистрация кандидатов продлится до 18:00 24 декабря.
Предвыборная агитация будет проводиться с 24 декабря по 00:00 13 января.
13 января - День тишины
14 января - День голосования
Согласно графика, итоги выборов депутатов сената планируется подвести до 20 января.