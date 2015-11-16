В новом ЦОНе согласно реестру государственных услуг осуществляется свыше 200 различных операций. Тут установлен терминал по приему платежей Сбербанка России, проводится работа по подключению базы АО «Казпочта». Также планируются дополнительная установка расчетно-кассового отдела АО «Казкоммерцбанк», открытие офиса нотариуса и кабинета ксерокопирования.

Глава региона пообщался с посетителями и работниками центра, обратил внимание на необходимость открытия дополнительных ЦОНов для жителей окраин города.