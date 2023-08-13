Цветочный скандал: началось расследование в отношении шымкентских полицейских

Происшествия
37
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Департамент собственной безопасности начал расследование в отношении полицейских Шымкента  из-за пьяного дебоша в цветочном магазине, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК. 

Фото пресс-службы ДП Шымкента

Неправомерные действия бывшего участкового инспектора Мухтара Бекова по отношению к работникам цветочного салона "ROMANTIС" и ресто-бара "Eldorado" будет проверять департамент собственной безопасности. 

В отношении Бекова начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 "Грабеж" УК РК.

Также сообщается, что будут проверены действия сотрудников ДП Шымкента. 

«Правомерность действий сотрудников департамента полиции Шымкента также будут проверены подразделением собственной безопасности в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 371 "Халатность" Уголовного кодекса Республики Казахстан».

Ведомство обещает обеспечить объективность и всесторонность проводимого следствия по обоим уголовным делам. 

Напомним, что сотрудники полиции устроили дебош в цветочном магазине в нетрезвом виде. Угрожая физической расправой один из схватил в руки ножницы. 

#полиция #Шымкент #дебош

Популярное

Все
Как в области Жетысу борются с паводком
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
12 граждан Индии задержали в Западно-Казахстанской области
Автомобиль врезался в лошадей в Павлодарской области: шесть человек пострадало
Строительство будущего: Роль «Samruk-Kazyna Construction» в создании инновационных школ
Цветочный скандал: началось расследование в отношении шымкентских полицейских
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Ливень затопил дороги в Астане
Задержаны подозреваемые в убийстве подростка в результате драки в Алматинской области
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Два трупа взрослых около коляски с ребенком на дороге нашли полицейские СКО
Нелегальные такси будут выявлять через "Автоураган" в Акмолинской области
18 человек погибло в результате схода оползня в Грузии
Газ взорвался в жилом доме в Астане: есть пострадавшие
Асу Алмабаев досрочно одержал победу в UFC
Пожарный поезд помог в борьбе с огнем в горах ВКО
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
В Туркестанской области ищут преступников, застреливших двоих мужчин
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
Вспоминая Александра Руденко
Пожар произошел в отеле в Бурабае
При обрушении на шахте "Шахтинская" пострадал человек
В Уральске мужчина зарезал собаку на глазах у детей
Казахстан и Афганистан договорились о сотрудничестве в банковском секторе и реализации инвестпроектов
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области

Читайте также

Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Автомобиль врезался в лошадей в Павлодарской области: шесть…
Как в области Жетысу борются с паводком
Жамбылские полицейские нашли плантацию дикорастущей конопли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]