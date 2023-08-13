Цветочный скандал: началось расследование в отношении шымкентских полицейских

Департамент собственной безопасности начал расследование в отношении полицейских Шымкента из-за пьяного дебоша в цветочном магазине, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото пресс-службы ДП Шымкента

Неправомерные действия бывшего участкового инспектора Мухтара Бекова по отношению к работникам цветочного салона "ROMANTIС" и ресто-бара "Eldorado" будет проверять департамент собственной безопасности.

В отношении Бекова начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 "Грабеж" УК РК.

Также сообщается, что будут проверены действия сотрудников ДП Шымкента.

«Правомерность действий сотрудников департамента полиции Шымкента также будут проверены подразделением собственной безопасности в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 371 "Халатность" Уголовного кодекса Республики Казахстан».

Ведомство обещает обеспечить объективность и всесторонность проводимого следствия по обоим уголовным делам.

Напомним, что сотрудники полиции устроили дебош в цветочном магазине в нетрезвом виде. Угрожая физической расправой один из схватил в руки ножницы.