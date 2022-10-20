Тулпары мои верные

Лошади – удивительные животные, привязанность к которым может круто изменить вектор жизни человека, как это произошло с героем нашей публикации – Саятом Бейсекеевым.

При встрече он рассказал, что родился в тогда еще Целинограде, а ныне – Астане. Поэтому, выходит, что принадлежит к категории детей, «выросших на асфальте». Правда, в городской жизни случались и «окна», когда в пору летних каникул Саят отправлялся в село. Все каникулы проводил у дедушки, который держал коней. Старый лошадник учил внука ухаживать за гривастыми, а еще – крепко держаться в седле.

От деда, да еще отца передалась мальчишке любовь к благородным и красивым животным. А это «болезнь», на всю жизнь подвигающая на самые серьезные решения и поступки.

Время одного такого судьбоносного решения в жизни приш­ло, когда Саяту было 26 лет. К тому времени он успел окончить колледж, а затем и столичный университет. Будучи дипломированным юристом, не стал работать по полученной специальности, а занялся предпринимательством. Причем дела молодого человека на этой стезе пошли неплохо, он даже сумел сделать первые неплохие накопления. И по его словам, большей

частью тратил их на покупку лошадей, которых держал на ферме родственника в сельском районе.

– Однако невозможно по-нас­тоящему вести хозяйство, находясь за десятки километ­ров от фермы. Это я понял довольно быстро после приобретения лошадей, – рассказывает Саят. – То есть, если хочешь быть настоящим фермером, живи на земле. Поэтому в 2017 году купил в Шортанды дом и переехал сюда жить. Чтобы в перспективе мои дети могли ходить в нормальную школу, посещать кружки, выб­рал село, где есть вся необходимая инфраструктура. О том, что расстался с городом, ничуть не жалею: мне, как и моей супруге, четверым детям, по душе жизнь в селе и крестьянский труд.

Кстати, бывший ранее горожанином молодой фермер не оставил сомнений у односельчан в том, что умеет трудиться. За недолгое время успел отстроить на подворье конюшню, разделенную на разные секции. Заглянув, увидел в ней несколько лошадей. Вот стоит жеребец по кличке Альхатал. Как рассказал коневод, этому красавцу семь лет, и он английских кровей.

Такой важный в конной оценке показатель, как высота в холке, – 1 метр 75 сантиметров. В соседнем деннике тоже жеребец – «англичанин» по кличке Жауынгер. А вот в жилах третьего по счету в этом ряду жеребца, которого назвали Алга, течет кровь породы лошадей Буденновская. По словам коневода, привез он Жауынгера и многих других своих четвероногих питомцев издалека – из России.

Становлению хозяйства помогло участие в государственной программе поддержки предпринимательства на селе. Начинающий хозяйственник через КГУ «Центр занятости Шортандинского района» прошел курсы «Бастау Бизнес», представил и защитил перед районной комиссией бизнес-план. По решению пос­ледней предприниматель получил на развитие своего хозяйства льготный кредит в размере четырех миллионов тенге. На эти средства и было сделано важное для хозяйства приобретение – десять кобыл местной породы Джабе.

В настоящее время кредит погашается согласно установленному графику. Просрочек при этом, по словам собеседника, он не допускает: все выполняется в срок и по графику. В общем, несмотря на молодость, Саят Бейсекеев подтверждает состоятельность в роли фермера и еще – серьезность своих планов.

– Многие мои сверстники сетуют на трудности, отсутствие стартового капитала и не решаются начинать бизнес, – делится мыслями Саят. – Проходят годы, а мечты этих людей остаются нереализованными. Стандартная ситуация: молодые парни отправляются в город и идут работать туда, к чему душа не лежит, но за что деньги платят... Считаю, это ошибка: в настоящее время и в селе можно хорошо жить, заниматься любимым делом. А воплощению твоей мечты поможет государство, как это произошло со мной. Однако все зависит от того, каков сам человек. От его умения трудиться и настойчивости.

Где, как не в селе, можно ныне развивать национальные конные виды спорта? Этому можно удивляться, но бывший горожанин стал заяд­лым кокпаристом. Нап­ряженный спор всадников на игровом поле, где приходится сливаться с верным тулпаром, быть с ним одной неразделимой боевой единицей, привлек парня, в характере которого нашлись так нужные для кокпара качества – азарт, умение бороться за победу.

Еще в каждом джигите должны жить безмерная любовь к своим истокам, идущая откуда-то из глубин человеческой сути, желание прикос­нуться к ним, напитаться их энергией. Об этом рассуждает, говоря о себе, увлечении конным спортом, молодой патриот села.

Кстати, команда кокпарис­тов района, в состав которой входит Саят, в минувшем 2021 году заняла третье место по итогам первенства по национальным видам спорта в Акмолинской области. Этот результат радует, мотивирует бывшего юриста и его соратников готовиться к новым играм.

В жизни, как и в спорте, бывают взлеты и падения. Неизменно одно – движение к цели. Повезет тому, кто сможет, упав, подняться и продолжить путь.