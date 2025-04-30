Туристу из Австрии не дали переночевать на стадионе «Динамо» в Петропавловске

Общество
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске полицейские обнаружили гражданина Австрии, который, видимо, решил, что стадион «Динамо» — это и спортивный объект, и кемпинг одновременно, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП СКО

Мужчина уже приготовился к ночёвке под открытым североказахстанским небом, но тут появились люди в форме - с фонариками и вопросами.

На удивление, перед ними оказался не очередной философ без определенного места жительства, а самый настоящий путешественник из Австрии — 46-летний Аарон Арья. Он оказался вполне законопослушным: въехал в Казахстан по всем правилам, через столицу, из Турции.

Проверка миграционной службы подтвердила: всё по-честному, никаких тайных замыслов. Просто Аарон слегка заблудился в новой для себя географии. Полицейские не остались равнодушными к судьбе человека, собравшемуся провести ночь на трибуне стадиона, помогли найти гостиницу, где тепло, мягко и не надо бояться, что утром тренер выгонит тебя на пробежку.

Оказалось, что гость из Австрии — уроженец одной из бывших союзных республик, говорит на русском без акцента и вообще человек интеллигентный. Путешествует давно, интересуется жизнью в Центральной Азии. Казахстан — его новое открытие, а североказахстанская полиция — предмет неожиданного восторга.

Перед уходом он тепло поблагодарил стражей порядка, пообещал помнить Петропавловск как город, где на стадионах тренируются, а не спят.

 

#Петропавловск #турист #Австрия

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