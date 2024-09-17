Туристы каких стран предпочитают отдых в Казахстане

В Нацбюро статистики назвали топ-5 стран по числу туристов, посетивших Казахстан в первом полугодии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 560 тысяч иностранных туристов за полгода посетили Казахстан. Чаще всего в РК приезжают путешественники из России, Китая и Индии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По данным Национального бюро статистики, с января по июнь 2024 года Казахстан посетили 566,5 тыс. иностранных туристов, что на 50,7 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда в страну приехали 515,8 тыс. иностранцев.

По статистике, география иностранных туристов, посещающих страну, ежегодно расширяется. Например, помимо ближайших соседей, в Казахстан стали приезжать путешественники из стран дальнего зарубежья.

Так, наибольшее количество путешественников в первом полугодии прибыло из Российской Федерации — 186,1 тыс. человек.

Второе место заняли китайские туристы — 69 918 человек.

На третьей позиции — туристы из Индии (53 695 человек).

В топ-5 также вошли путешественники из Турции (30 312) и США (19 597).