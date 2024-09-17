Туристы каких стран предпочитают отдых в Казахстане

Туризм
152
Дана Аменова
корреспондент

В Нацбюро статистики назвали топ-5 стран по числу туристов, посетивших Казахстан в первом полугодии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 560 тысяч иностранных туристов за полгода посетили Казахстан. Чаще всего в РК приезжают путешественники из России, Китая и Индии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По данным Национального бюро статистики, с января по июнь 2024 года Казахстан посетили 566,5 тыс. иностранных туристов, что на 50,7 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда в страну приехали 515,8 тыс. иностранцев. 

По статистике, география иностранных туристов, посещающих страну, ежегодно расширяется. Например, помимо ближайших соседей, в Казахстан стали приезжать путешественники из стран дальнего зарубежья.

Так, наибольшее количество путешественников в первом полугодии прибыло из Российской Федерации — 186,1 тыс. человек.

Второе место заняли китайские туристы — 69 918 человек.  

На третьей позиции — туристы из Индии (53 695 человек).  

В топ-5 также вошли путешественники из Турции (30 312) и США (19 597).  

«Увеличение числа иностранных туристов, особенно из таких стран, как Индия, Турция и США, говорит о том, что Казахстан становится все более привлекательным направлением на мировой туристической карте. Мы продолжаем развивать туристическую инфраструктуру и создавать благоприятные условия для путешественников со всего мира», – отметил председатель комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев.

#статистика #туризм #туристы #топ-5

Популярное

Все
Либо атом, либо веерные отключения
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
В чемпионате страны установилось двоевластие
Важнее воспитать не чемпиона, а личность
Фильм «Бауырына салу» отмечен новой наградой
Активное взаимодействие с обществом – залог доверия граждан
Переселенцы покушались на подъемные
Покупал доверие за две тысячи тенге
Современные технологии помогут увеличить эффективность восстановления лесных массивов
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Немеркнущий свет классики
В сиянии звезды
Возобновлено расследование по делу о краже ЭЦП
Международный лагерь Jаstar Generation 2024 завершил работу в Алматы
Климатические вызовы побуждают к модернизации управления гидроресурсами
Хорошая дорога ведет на Алаколь
Два «золота» и одно «серебро» завоевали казахстанцы на Гран-при в Хорватии
Этот мост ждали поколения
В честь открытия кроссфит-арены в Конаеве состоялись спортивные состязания
Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
К новым достижениям через реформы в образовании
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайской области
Не страшна АЭС средь полей зеленых
За казахским языком – будущее
«Рахмановские ключи» вернули государству
Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области
За два года государству возвратили активы на 1,5 млрд тенге - Суиндиков
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Казахстанцы стали чаще путешествовать по стране
Президент поручил поставить в приоритет развитие аэрохабов
Медик из Актау переплыл Босфор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]