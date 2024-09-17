Туристы каких стран предпочитают отдых в Казахстане

В Нацбюро статистики назвали топ-5 стран по числу туристов, посетивших Казахстан в первом полугодии
Более 560 тысяч иностранных туристов за полгода посетили Казахстан. Чаще всего в РК приезжают путешественники из России, Китая и Индии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма
По данным Национального бюро статистики, с января по июнь 2024 года Казахстан посетили 566,5 тыс. иностранных туристов, что на 50,7 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда в страну приехали 515,8 тыс. иностранцев.
По статистике, география иностранных туристов, посещающих страну, ежегодно расширяется. Например, помимо ближайших соседей, в Казахстан стали приезжать путешественники из стран дальнего зарубежья.
Так, наибольшее количество путешественников в первом полугодии прибыло из Российской Федерации — 186,1 тыс. человек.
Второе место заняли китайские туристы — 69 918 человек.
На третьей позиции — туристы из Индии (53 695 человек).
В топ-5 также вошли путешественники из Турции (30 312) и США (19 597).
«Увеличение числа иностранных туристов, особенно из таких стран, как Индия, Турция и США, говорит о том, что Казахстан становится все более привлекательным направлением на мировой туристической карте. Мы продолжаем развивать туристическую инфраструктуру и создавать благоприятные условия для путешественников со всего мира», – отметил председатель комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев.