Туризм и оздоровление в Казахстане: статистика санаториев на 2025 год

Приближается весна, и всего через пару-тройку месяцев наступит долгожданный летний сезон, когда многие из нас начнут планировать отпуск. Это время идеально подходит для отдыха и восстановления сил в санаториях, особенно с учетом роста интереса к оздоровительному туризму в Казахстане. В связи с этим Qazstat подготовил свежие данные о санаторно-курортных организациях страны, которые могут стать отличным ориентиром для тех, кто мечтает провести отпуск с пользой для здоровья, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, на 1 января 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 333 санаторно-курортных учреждения. Статистика демонстрирует, что оздоровительный туризм продолжает развиваться и становится важной частью национальной экономики. Однако, как и в любой отрасли, географическая концентрация таких объектов имеет свои особенности.

Особое внимание привлекает Туркестанская область, где расположено 117 санаториев — это наибольшее число в стране. Сама Туркестанская область давно стала центром не только культурного и исторического туризма, но и оздоровительного. Регион предлагает множество вариантов для восстановления здоровья, в том числе с использованием традиционных методов лечения. Вторая позиция по числу санаториев принадлежит Алматы — 34 санаторно-курортных организации, которые предоставляют разнообразные услуги в сфере реабилитации и оздоровления. Завершают тройку лидеров Алматинская область с 22 учреждениями.

Стоит отметить, что санаторно-курортные учреждения Казахстана могут существенно различаться по размеру и форме собственности. 287 из этих организаций являются малыми предприятиями, что свидетельствует о развитии предпринимательской активности в сфере медицинского туризма и реабилитации. Средний и крупный бизнес также представлен в отрасли, но их доля значительно меньше — всего 38 средних и 8 крупных организаций. Эти данные подтверждают, что большинство санаториев Казахстана находятся в руках небольших частных владельцев, стремящихся предложить свои услуги более персонализированно.

По форме собственности, как и в других сферах бизнеса, в Казахстане преобладает частная инициатива. 86,5% всех санаторно-курортных учреждений находятся в частной собственности, что составляет 288 организаций. Государственные учреждения составляют меньшую долю — 13,2%, или 44 организации, а только один санаторий находится в иностранной собственности.

Для многих из нас санаторий — это не просто место для отдыха, а реальная возможность восстановить здоровье, получить качественное медицинское обслуживание и насладиться природными красотами Казахстана. Оздоровительный туризм в стране продолжает развиваться, предлагая широкий выбор для всех желающих — от традиционных методов лечения до современных медицинских процедур.

С приближением летнего сезона, казахстанцы и туристы из других стран будут иметь возможность отдохнуть и укрепить здоровье, посетив санатории, предлагающие разнообразные программы реабилитации и восстановительного лечения. Эти учреждения обеспечат не только комфорт, но и высокий уровень профессионализма в сфере медицинских услуг, гарантируя максимальную эффективность отдыха и восстановления.